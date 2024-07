Luis Suarez è l’eroe uruguaiano! Grandi emozioni nella sfida per il bronzo della Copa America [WIDEO]

Niezwykły przebieg miał mecz o trzecie miejsce w Copa America. Urugwaj jeszcze w doliczonym czasie gry drugiej połowy przegrywał z Kanadą, ale zdołał doprowadzić do remisu 2:2, a później rozstrzygnąć sprawę na swoją korzyść w rzutach karnych.

W pierwszej połowie oba zespoły dały sobie po razie. Decydujące okazały się rzuty rożne. Urugwaj objął prowadzenie po kornerze w 8. minucie, gdy Rodrigo Bentancur zapakował piłkę pod poprzeczkę.

Kanada odpowiedziała w 22. minucie. W dośrodkowaniu z rogu do piłki w polu karnym doszedł Ismael Kone i w efektowny sposób przerzucił ją nad wychodzącym z bramki Sergio Rochetem.

Spotkanie było wyrównane, a końcówka – bardzo emocjonująca. W 81. minucie Kanadyjczycy zbliżyli się do historycznego sukcesu. Prowadzenie dał im Jonathan David, ale okazało się, że jeden gol zapasu to za mało, by zdobyć brązowy medal. Urugwaj wyrównał już w doliczonym czasie. Nie zrobił tego po oblężeniu pola karnego, lecz szybkim ataku. Sfinalizował go Luis Suarez.

Napastnik Interu Miami podczas Copa America grał bardzo mało, ale ostatecznie okazał się bohaterem swojej ekipy. Nie tylko doprowadził do wyrównania, ale też wykorzystał czwartego, ostatniego jak się okazało, karnego.

Urugwajczycy w serii jedenastek byli bezbłędni. Kanadyjczycy marnowali swoje szanse. W trzeciej kolejce do bramki nie trafił Kone. W piątej serii pogrążył ich Alphonso Davies, który kopnął piłką w poprzeczkę.