Luis Fernandez torna al Lechia. Marek Babzon non era convinto

Penso che una delle storie di mercato più strane delle ultime settimane in Polonia sia giunta al termine. Luis Fernandes, che il Lechia Gdańsk vuole spingere, non si unirà a Rakoff. Secondo Maciej Sominski dell’Interia, il calciatore si è allenato con il “Medalecki”, ma non ha giocato bene.

Fernandes ha un contratto lungo con il Lechia, fino al 2026. Secondo indiscrezioni mediatiche, a Danzica guadagna molto, intorno ai 30mila zloty polacchi. Euro al mese. Il calciatore è rimasto a lungo infortunato, ma quando si è ripreso… beh, il Lechia Gdańsk non era particolarmente convinto di lui.

Di conseguenza, il calciatore stava cercando un nuovo datore di lavoro. Ha provato a Rakov, dove si è allenato con la squadra, ma anche lì… non ha avuto successo.

– Luis Fernandes si è allenato oggi a Limanowskie con la prima squadra di Raków. Non si caricava di peso intenzionalmente: correva e raramente correva per la pressione. Esiste la possibilità che non superi i test e venga rispedito indietro. Se trova lavoro in un club, probabilmente avrà un contratto basso – scrive Kamil Goboki da Częstosportowa.pl.

Secondo l’Interia il centrocampista tornerà al Lechia e probabilmente presto ci sarà una scissione. La squadra di Simon Grabowski non sta facendo bene in campionato, ultima con soli due punti. Ma non c’è alcuna idea di inserire lo spagnolo in squadra, visto che la sua partenza è praticamente certa.

