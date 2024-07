L’organo del Consiglio d’Europa corrisponde alla Procura nazionale. Riguarda l’immunità del deputato Romanovsky

Dopo aver inviato martedì una lettera al maresciallo Simon Holovnia – M.P. Roussopoulos ha espresso soddisfazione per la decisione della corte di deporre Romanovsky.

Il presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Marcin Romanowski, insiste che la procedura per aumentare l’immunità è possibile, ma la procura deve presentare una richiesta formale.

ricorda che i procedimenti giudiziari contro un membro dell’APCE non devono pregiudicarne il corretto funzionamento e il suo unico scopo deve essere l’amministrazione della giustizia

Mercoledì 17 luglio Darius Korneluk ha inviato una lettera in cui l’ufficio del pubblico ministero spiegava le circostanze del caso, M.P. L’oggetto del procedimento riguardante Romanovsky e le accuse che si intende muovergli contro, nonché l’indicazione del momento in cui si sono verificati i presunti fatti. Ha avuto luogo e se è legato al mandato dei parlamentari del Consiglio d’Europa.

“Grazie per la tua lettera ed esprimo il mio apprezzamento per la rapida risposta e le azioni di follow-up intraprese dal sistema giudiziario polacco e dalle autorità nazionali in merito alla lettera che ho inviato al signor Simon Holownia il 16 luglio 2024”, ha scritto nuovamente PACE nel lettera di venerdì e, a causa dell’immunità impostagli come membro dell’APCE, è stato informato che la corte aveva deciso di rilasciare Romanovsky.

L’immunità può essere esclusa, ma solo dopo aver condotto le procedure

Come ha osservato Rousopoulos, l’immunità non è un privilegio concesso a un individuo, ma inteso a onorare le istituzioni democratiche. “Nessuno può fidarsi che commetta un crimine, ma nessuno può ignorarlo”, ha sottolineato. Ha aggiunto che l’immunità concessa a un membro dell’APCE si applicherà a meno che la Legislatura non la rinunci. Ma prima dovrebbe essere presentata una richiesta formale da parte dell’autorità nazionale competente.

“Per quanto riguarda l’ulteriore studio sulla possibile revoca dell’immunità concessa a Romanovsky, questo dovrebbe essere effettuato dagli organi competenti della Legislatura, secondo le nostre regole di procedura”, ha scritto il presidente, aggiungendo che, secondo la pratica, la proposta sarà annunciato nella prossima riunione plenaria prevista per il 30 settembre, al termine della quale “la richiesta sarà immediatamente esaminata”, preparerà un progetto di risoluzione all’esame dell’Assemblea” che sarà deferito alla Commissione per le immunità.

“Non appena presenterò la richiesta di revoca dell’immunità concessa al signor Romanovsky come membro del Parlamento, potrò avviare le procedure interne necessarie per esaminare la richiesta”, ha assicurato nella lettera il presidente dell’APCE. Come ha spiegato, ciò include: Al comitato di regolamentazione ZP per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l’esenzione dell’immunità. “Il Legislativo deve tenere conto dei seguenti elementi: se i procedimenti giudiziari intentati contro un deputato non pregiudicano il buon funzionamento della Camera del Parlamento e se la richiesta di annullamento degli stessi non viene avanzata per ragioni diverse dall’obiettivo di ottenere giustizia. Se queste due condizioni sono soddisfatte, la Legislatura, in via ordinaria, deve proporre una revoca dell’immunità.” , ha aggiunto Roussopoulos. Lui ha promesso che la richiesta della Procura polacca sul caso sarà trattata con “la dovuta diligenza”.

Il Fondo Giustizia e le accuse contro Marcin Romanowski

Romanowski è un politico della Polonia sovrana, deputato del PiS, ex vice capo del Ministero della Giustizia, che negli ultimi anni è stato responsabile del Fondo Giustizia. È stato arrestato lunedì dopo che il Sejm di venerdì scorso – in connessione con un’indagine della Procura nazionale sull’utilizzo di fondi giudiziari – ha accettato di revocare la sua immunità e di acconsentire alla sua detenzione e arresto temporaneo.

Martedì il tribunale distrettuale di Varsavia-Mokotow ha liberato Romanowski. Più tardi quello stesso giorno, il leader della ZPRE ha inviato una lettera al presidente del Sejm, Szymon Hołownia, in cui affermava che Romanowski gode dell’immunità di un membro della ZPRE del Consiglio d’Europa e quindi “deve essere rilasciato immediatamente”.