Lodi gli altri e insegni a te stesso. Le tecnologie polacche sono campione del mondo: QUIZ – Wprost

Il professor Thomas Siach ha presentato un fluido speciale sviluppato dal suo team che consente la rigenerazione degli organi per il trapianto. Recentemente, i trapiantatori dell’Università di Medicina di Varsavia hanno eseguito un trapianto autologo di un rene di maiale: l’organo è stato lasciato senza rotazione per circa mezz’ora, poi conservato per 12 ore in uno speciale fluido di perfusione e quindi trapiantato nell’animale. Questo studio dà grandi speranze che diventi possibile anche il trapianto di organi ipossici negli esseri umani.

Il professor Andrzej Czyżewski del Dipartimento di sistemi multimediali dell’Università tecnologica di Danzica parla delle invenzioni che trovano applicazione nella pratica quotidiana. Come sottolinea, le idee degli ingegneri dovrebbero essere al servizio delle persone. Una delle invenzioni del professor Czyżewski è Cyber ​​​​Eye, che consente alle persone con la sindrome del lock-in di comunicare con l’ambiente. Attualmente si sta lavorando per migliorare il concetto di Cyber ​​​​Eye in modo che i medici possano comprendere meglio la memoria e il processo di ricordare e per aiutare meglio le persone affette da morbo di Parkinson. Cyber ​​Radar è un altro dispositivo creato dal professore. Chizhevskij. Permette il monitoraggio della respirazione di un paziente in un letto d’ospedale, cosa che si è rivelata molto utile durante la pandemia di COVID-19. Inoltre, il team del Prof. Czyżewski sta lavorando a un sistema di intelligenza artificiale che aiuterà i medici nel loro lavoro quotidiano e nella comunicazione con i pazienti.

La professoressa Ewa Stepien, direttrice del dipartimento di fisica medica dell’Università Jagellonica di Cracovia, parla a “Wprost” del miglioramento della PET e del dispositivo J-PET, inventato dal team della professoressa. Paolo Moskal. Questa tecnologia non solo aiuta a determinare dove si verifica il processo del cancro, ma consente anche di esaminare un fattore chiamato “durata del positronio”, ovvero determinare per quanto tempo si è formato un atomo a seguito della fusione di un positrone con il positronio. L’elettrone “vive”. Grazie a ciò, i medici potranno determinare la composizione molecolare dei tessuti cancerosi, il loro metabolismo, il grado di ossidazione e la progressione del tumore, il che consentirà una migliore valutazione della risposta del paziente al trattamento. Il J-PET è costituito da scintillatori plastici, che ne ridurranno i costi (rispetto a un dispositivo tradizionale) e ne aumenteranno la disponibilità per i pazienti.

Maciej Gołaszewski ha parlato della tecnologia di biostampa 3D al “Wprost”. Gli scienziati polacchi hanno creato una biostampante 3D originale, BioCloner Desktop Pro. È un dispositivo per la produzione di strutture utilizzate nell’ingegneria dei tessuti. Grazie ad esso è possibile creare farmaci personalizzati e produrre impianti. Attualmente è in corso il lavoro per produrre un impianto meniscale che, grazie alla biocompatibilità del materiale, crescerà nel tessuto nativo e sarà adattato a un paziente specifico. Come sottolinea il nostro interlocutore, la biostampa 3D è ancora in fase di sviluppo, sta suscitando grande interesse e sarà senza dubbio una delle tecnologie più importanti utilizzate per produrre soluzioni in aiuto dell’uomo e degli animali.

