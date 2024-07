L’Italia scommette sulla Cina. In precedenza si erano ritirati dal piano di Xi Jinping

La visita della Meloni in Cina, prevista fino a mercoledì, arriva in un momento di accresciute tensioni commerciali nei rapporti tra il Paese e l’Unione Europea.

Per Maloney, sarà la sua prima visita ufficiale nel Paese da quando assumerà la carica di primo ministro nel 2022. Si tratta della prima visita di un rappresentante del governo italiano dallo scorso dicembre. I funzionari di Roma hanno deciso di non estendere la loro partecipazione all’iniziativa cinese Belt and Road. Il progetto “finora non ha soddisfatto le aspettative” – ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.