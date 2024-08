Lista di Shanghai: otto università polacche tra le prime 1.000 università del mondo

L’Università di Harvard è stata dichiarata la migliore università del mondo per la ventiduesima volta. La Stanford University è al secondo posto nella classifica accademica delle università mondiali (ARWU) e il Massachusetts Institute of Technology (MIT) al terzo. Come al solito, le università statunitensi dominano la classifica di Shanghai, con otto di loro tra le prime dieci università in classifica.

La classifica delle migliori università europee si apre con l’Università di Cambridge in Gran Bretagna (al quarto posto). Insieme all’Università di Oxford (7), queste sono le uniche istituzioni non statunitensi nella top ten della lista di Shanghai.

Le migliori università in Polonia secondo la lista di Shanghai sono l’Università Jagellonica di Cracovia e l’Università di Varsavia, che si sono classificate al 15° posto, tra 401 e 500. Successivamente nella lista, l’Università della Tecnologia di Danzica era nel 9° percentile (801-900). L’elenco polacco è completato dall’Università Adam Mickiewicz di Poznań, dall’Università della Scienza e della Tecnologia AGH di Cracovia, dall’Università Nicolaus Copernicus di Toruń, dall’Università della Tecnologia di Varsavia e dall’Università di Medicina di Wrocław (posti 901-1000). Nell’edizione dello scorso anno della classifica figuravano nove università e nel 2022 ce ne sono 11.

I posti esatti nella classifica si riferiscono solo alle prime cento università del mondo. Le restanti porte nell’elenco sono posizionate approssimativamente: appaiono in gruppi di 50 o 100 porte. Quest’anno per la prima volta sono state incluse nella classifica 32 università. Le università più grandi nella lista sono Cina (450), Stati Uniti (183) e Gran Bretagna (62).

La classifica delle migliori università, chiamata Shanghai List, è stata pubblicata per la prima volta nel 2003 dalla Shanghai Jiao Tong University (Cina). Dal 2009, la classifica viene stilata da ShanghaiRanking Consultancy, che valuta più di 2.500 università di tutto il mondo in ogni edizione e inserisce nella lista migliaia delle migliori università. Ogni anno l’azienda pubblica anche, tra le altre: una classifica delle materie accademiche (World Ranking of Academic topics) e un elenco delle migliori università e dipartimenti sportivi (World Ranking of Sports Science Schools and Departments).

L’ARWU viene creata sulla base di sei indicatori. Ciò include: il numero di ex studenti e personale che hanno ricevuto premi Nobel e medaglie Fields (“Nobel in Matematica”), il numero di ricercatori frequentemente citati, il numero di articoli pubblicati sulle riviste “Nature” e “Science” e le pubblicazioni incluse su riviste selezionate. Indici delle citazioni (Science Citation Index – Extended Citation Index e Scienze Sociali. (PAP)

qualcosa/lo farò/