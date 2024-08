Cosa ha detto il portavoce dell’esercito?

L’ammiraglio Daniel Hagari ha confermato che “l’esercito israeliano è in massima allerta”. Lui ha sottolineato che stiamo monitorando il nemico e la situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione all’Iran e agli Hezbollah. I militari hanno inoltre aggiunto che al momento non ci sono nuove linee guida per la popolazione civile e ogni annuncio verrà diffuso attraverso i canali ufficiali.