L’intero paese era in subbuglio dopo la vittoria della polacca ai Giochi Olimpici. “È una decisione terribile”

I pugili polacchi domenica hanno iniziato a gareggiare ai Giochi Olimpici di Parigi. Tra loro c’era anche Anita Rygielska, che ha affrontato la rappresentante gallese della Gran Bretagna – Rosie Eccles. La feroce battaglia si concluse con una vittoria polacca, ma non senza polemiche.

Guarda il video Mierzejewski parla francamente della nazionale polacca! All’improvviso Touchstone si avvicinò…

Polemica dopo la lotta della polacca ai Giochi Olimpici di Parigi. I media sono arrabbiati

Durante il combattimento tra Rygielska ed Eccles, il gallese ha dimostrato di essere migliore al primo turno. Ma secondo le carte del giudice, la pole ha vinto nella seconda parte, quindi la terza parte ha deciso l’esito della finale un risultato. Tuttavia, poco prima della fine, Rygielska è stata penalizzata dai giudici per aver attaccato con la testa la sua avversaria.

A causa di questa violazione, 15 secondi prima della fine, la 28enne ha ricevuto un punto di demerito e sembrava che ciò potesse impedirle di vincere. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che fosse chiaramente migliore della sua avversaria ed è stata Rijelska a raggiungere gli 1/8 di finale.

Questa decisione ha suscitato un enorme scalpore nei media britannici. La British Broadcasting Corporation (BBC) ha scritto sulla sua pagina del social network: “Shock nel mondo della boxe”. Anche il famoso giornalista David White-Hapton si è arrabbiato e non ha risparmiato parole critiche. “È una decisione terribile”, ha scritto. “Eccles sarebbe stato meglio e Rygielska avrebbe ricevuto un punto per un fallo”. Quindi agli esperti questa decisione non piace, proprio come ai fan britannici.

I fan hanno scritto nei commenti sotto il post della BBC: “Rosie è stata derubata”. “La boxe è uno sport distrutto dai giudici”, si legge oltre. “La boxe è uno sport corrotto”, ha gridato un altro britannico.

Nonostante le polemiche, Rygielska combatterà negli ottavi di finale dei Giochi Olimpici e il suo avversario sarà Bosnaz Sorminelli. La polacca e la turca si sono affrontate due volte negli ultimi due anni, ottenendo entrambe una vittoria ciascuna.