L’incubo del giocatore del Barcellona. Flick, Lewandowski e gli altri stanno distruggendo il calcio

Il Barcellona non è riuscito a penetrare la difesa del Rayo Vallecano, brillante all’inizio di questa stagione. I padroni di casa passano in vantaggio con un gol di Unai Lopez, e gli ospiti continuano a inseguire il punteggio fino al 60′. Poi segna Pedri e all’82’ il gol decisivo viene segnato dal nuovo idolo dei tifosi del Barcellona, ​​Dani. Olmo. Ciò significa che dopo tre turni i catalani hanno tutti i punti.

Queste sono sicuramente ragioni che piacciono all’allenatore del Barcellona Hansi Flick. Il nuovo allenatore è arrivato al club con la missione di ricostruire e riconquistare il campionato nazionale. Purtroppo il tedesco non era del tutto contento dopo la partita di martedì. Tutto perché uno dei giocatori chiave si è infortunato.

Ciò è dovuto all’infortunio del 17enne Marc Bernal, che dall’inizio della stagione è stato il protagonista del centrocampo. Secondo il Mundo Deportivo, ha subito uno strappo ai legamenti crociati del ginocchio sinistro.

“Hansi Flick ha espresso la sua preoccupazione subito dopo la partita e ha ammesso che lo spogliatoio era triste per il giovane giocatore”, ha scritto la fonte citando le parole dell’allenatore a DAZN. Il tedesco ha detto: – Dobbiamo aspettare i test, ma le cose non sembrano buone.

Bernal ha lasciato il campo con le stampelle. I media spagnoli hanno riferito che il club è pessimista sulla situazione del giovane giocatore. L’infortunio potrebbe significare per lui un periodo di riabilitazione molto lungo e la fine della stagione. Nelle tre partite giocate finora, Bernal è stato titolare titolare.

L’FC Barcelona giocherà un’altra partita prima della prossima sosta per le nazionali. Il Real Valladolid ospiterà il 31 agosto. L’incontro è previsto per le 17:30. Si sa già che dopo tre turni la squadra catalana è l’unica squadra del campionato a non aver perso finora un solo punto. Conducono il gruppo con una serie completa di punti.