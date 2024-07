L’estate ha portato forti temporali e temporali. Ma questa è solo un’introduzione a ciò che ci aspetta

Tuonerà spesso



Gli scienziati climatici associati al Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) avvertono da diversi anni che il rischio di eventi meteorologici estremi aumenterà in Europa. In primo luogo, hanno indicato le ondate di caldo che dovrebbero essere prolungate nell’Europa centrale come lo sono attualmente nella regione del Mediterraneo.

Questi avvertimenti stanno diventando realtà davanti ai nostri occhi. Quest’anno luglio sarà probabilmente uno dei più caldi della storia del mondo – e gli scienziati del clima hanno già dichiarato il 17 luglio il giorno più caldo sul nostro pianeta nella storia delle misurazioni effettuate dal 1940.

Non c’è dubbio che luglio sarà un mese record anche in Polonia in termini di temperatura. Ciò è strettamente correlato ai fenomeni meteorologici pericolosi per l’uomo. – Il fatto che d’estate il clima diventa più caldo significa una maggiore probabilità di temporali più forti e più frequenti – dice il professore. Simon Malinowski, fisico dell’atmosfera dell’Università di Varsavia. – Quando fa molto caldo e contemporaneamente è presente una massa d’aria ricca di vapore acqueo, nell’atmosfera si avviano processi legati alla condensazione del vapore acqueo. Il fenomeno della convezione, cioè l’innalzamento di una massa d’aria sopra la superficie della Terra, quando avviene la condensazione, porta al rilascio di una sorta di macchina a vapore, che è una nuvola temporalesca – spiega il professore. Malinovski.

Questo riscaldamento globale è responsabile del fatto che i fronti atmosferici, che provengono principalmente dall’Oceano Atlantico, negli ultimi anni sono diventati più caldi e possono – in breve – “contenere” più vapore acqueo. Secondo il rapporto IPCC 2021, la quantità di acqua che cade sotto forma di forti piogge aumenterà nella nostra regione europea, anche nelle aree in cui si prevede una diminuzione delle precipitazioni annuali. Inoltre, durante i temporali possiamo aspettarci precipitazioni più intense, non solo pioggia, ma anche grandine e forti venti.

Secondo i calcoli del Dott. Mateusz Czarek dell’Università Adam Mickiewicz di Poznań e della Dott.ssa Natalia Belgoj dell’Istituto di meteorologia e gestione delle acque di Varsavia, nei prossimi anni la frequenza dei temporali in Polonia aumenterà gradualmente ad un ritmo da due a sei ulteriori giorni di tempesta per decennio. Tuttavia, come afferma il dottor Czarek in un’intervista a Nauka o Klimati, non è facile prevedere con precisione come cambierà l’intensità degli eventi temporaleschi a livello regionale. Il fattore che influenza principalmente l’intensità della tempesta è il wind shear (il cambiamento verticale della velocità e della direzione del vento), e questo dipende in gran parte dalla forza e dal grado di serpeggiamento della corrente a getto nella media e alta troposfera – spiega il Dr. Cleaver . Se la corrente si indebolisce, potrebbero verificarsi più temporali, ma la loro intensità non cambierà nonostante l’aumento della temperatura.

Sebbene le tempeste possano essere più intense, produrranno meno fulmini. Almeno questo è ciò che prevedono gli scienziati inglesi dell’Università di Newcastle e del Met Office. La loro ricerca mostra che le tempeste saranno più frequenti e avranno più energia, ma allo stesso tempo le nuvole temporalesche conterranno meno ghiaccio e particelle congelate. Ciò comporterà una diminuzione delle scariche elettriche nelle zone di pianura, soprattutto nell’Europa centrale, ma il loro numero aumenterà nel Nord Europa e nelle Alpi. I ricercatori avvertono che ciò potrebbe modificare il rischio locale di incendi dopo fulmini e danni alle infrastrutture elettriche.

Forse ci mancherà ancora questa estate turbolenta rispetto a quelle che verranno nel prossimo futuro.

Tromba perfettamente decente



Naturalmente, le mareggiate variano e la loro gravità dipende dalla causa del loro verificarsi. Alla nostra latitudine, una tempesta si forma molto spesso quando una massa di aria calda e calda sale verso l’alto per convezione e forma un cumulo, la cella temporalesca primaria, e può raggiungere un’altezza di 15 km, espandendosi in alto in un grande forma di incudine. Queste nubi hanno una forte corrente ascensionale e sono caratterizzate da un’elevata attività elettrica, ma i temporali che provocano di solito passano rapidamente e non causano danni significativi.

I fenomeni più drammatici e allo stesso tempo più pericolosi sono solitamente accompagnati da tempeste frontali che si formano all’intersezione delle masse d’aria calda e fredda, molto spesso quando l’aria calda tropicale inizia a spingere le masse fredde del mare polare. Maggiore è la differenza di temperatura all’intersezione di due masse d’aria, maggiore è l’intensità della tempesta. Spesso, prima che arrivi, si forma uno spettacolare temporale: una fascia di nuvole che si estende orizzontalmente e forma il fronte del temporale. Un’ondata di tempesta può essere accompagnata da venti di breve durata ma molto forti, chiamati burrasche, e forti piogge. I nostri cieli possono anche contenere pericolose tempeste multicellulari e celle di supertempesta, che portano con sé eventi estremi: grandine, tempeste e forti piogge.

Nella Polonia sempre più calda, i tornado, chiamati vortici, potrebbero verificarsi sempre più spesso. Questi fenomeni non sono del tutto insoliti nel nostro clima, si sono verificati più volte in passato, abbiamo segnalazioni già dal XVIII secolo, e i meteorologi stimano che ogni anno in Polonia compaiano circa dieci tornado. – Sono associati a forti tempeste, quindi poiché avremo più tempeste a causa del riscaldamento globale, possiamo aspettarci che anche gli uragani compaiano più spesso – dice il professore. Malinovski. La loro forza generalmente non è ancora così distruttiva come quella degli uragani nel Nord America, ma ciò potrebbe cambiare.

Nel cielo polacco, molte celle temporalesche raramente si fondono in un unico enorme sistema chiamato eco d’arco (Il nome deriva dalla parola inglese “bow” – arco) o derecho. Questo tipo di tempesta massiccia appare nelle immagini radar come un arco di nuvole temporalesche. È accompagnato da tempeste particolarmente distruttive, che soffiano a velocità fino a 150 km/h. Il fenomeno dell’eco dell’arco nel 2002 ha ucciso 44.000 persone. ettari di foresta nella foresta di Piska e nell’agosto 2007 ha causato la morte di 12 persone nei laghi Masuri.

Tempeste così forti e i pericolosi fenomeni ad esse associati colpiranno in varia misura alcune zone del nostro Paese. Non tutte le regioni sono un “substrato” ugualmente buono per il verificarsi della convezione, vale a dire l’innalzamento di grandi masse d’aria che vengono riscaldate dalla Terra calda e formano nubi cumuliformi. Tali condizioni si verificano spesso nella Polonia sudorientale, dove di solito si verificano le tempeste più forti. Secondo l’IMWM la probabilità che si verifichi una tempesta a Lesko presso Bieszczady è sei volte maggiore che a Świnoujście. Questo perché la maggior parte dei temporali si registra in luoghi dove l’aria può salire dinamicamente, cioè in montagna, ai piedi delle colline e sugli altopiani. Alla stazione IMWM di Kasprowy Wierch i meteorologi hanno registrato un numero di giorni di tempesta due volte e mezzo maggiore rispetto alla stazione di Kolobrzeg.

Tuono contro Città



Secondo alcuni scienziati, il fattore che influenza il percorso della tempesta potrebbe non essere solo il clima più caldo, ma anche… il lavoro delle nostre mani, in particolare le grandi città. Ciò è stato dimostrato nel 2015 dagli scienziati della Northern Illinois University di Chicago, sulla base di molti anni di osservazioni condotte nella tempestosa Atlanta. I loro dati hanno mostrato che su Atlanta si sono formate più tempeste che nelle aree circostanti, e queste tempeste urbane hanno avuto maggiori scariche elettriche e precipitazioni più intense rispetto alla tempesta media in quella regione. – Ogni giorno del nostro studio durato 17 anni, il rischio di tempeste ad Atlanta era circa il 5% più alto. È più grande rispetto alle aree rurali di dimensioni simili, ha affermato il dottor Alex Haberle, autore di questo studio.

Gli scienziati ritengono che ciò sia dovuto all’aumento della temperatura nelle città: generalmente nelle aree urbane la temperatura è di uno o due gradi più alta rispetto alle aree circostanti. Si tratta di una cosiddetta isola di calore urbana, dove i movimenti convettivi aerobici possono verificarsi più intensamente che nelle aree non edificate. Come ha affermato il dottor Haberle subito dopo l’annuncio dei risultati di questo studio, su Atlanta si sono verificati più temporali nei giorni feriali che nei fine settimana, il che significa che anche l’inquinamento atmosferico potrebbe avere un ruolo qui.

*Come notato dal prof. Dave Neogi della Purdue University, una cellula temporalesca che passa sopra una città potrebbe alterarne il percorso. – Prima che i temporali raggiungano un’area urbana, spesso formano una linea organizzata di celle temporalesche – spiega il professore. Newgi. “Ma quando attraversano un’area urbana, possono iniziare a dividersi in cellule più piccole. In circa il 60% dei casi di temporali estivi, il carattere della città cambia. Abbiamo notato che quando i temporali si avvicinavano alla città, le celle temporalesche si disperdevano poi confluirono fuori città per creare una tempesta più violenta, come dice il mondo.

*Tuttavia, come sottolineato dal Prof. Zimon Malinowski, non tutti gli studi confermano che le città scatenano tempeste o hanno un effetto diretto su di esse. Ma si può affermare senza esitazione che i temporali hanno un impatto sempre maggiore sulla vita cittadina. I temporali con forti piogge, comunemente chiamati nubifragi, rappresentano oggi un pericolo molto maggiore rispetto a 50 o 100 anni fa. – In passato si sono verificate forti piogge, ma il problema è che oggi nelle aree urbane possono causare inondazioni improvvise, cioè un afflusso improvviso di acqua difficile da controllare – spiega il professore. Malinovski. Se una pioggia così forte cade su foreste o prati, gran parte dell’acqua verrà trattenuta dalle piante e assorbita dal terreno. Nelle grandi città di cemento, scorre immediatamente nelle zone basse in quantità che non possono essere rimosse attraverso i sistemi di drenaggio, motivo per cui le inondazioni urbane possono essere così violente.

Le analisi dell’IMWM-PIB indicano che entro la fine del 21° secolo aumenterà la probabilità che le precipitazioni giornaliere superino i 20 e i 30 mm nella maggior parte delle città polacche, quindi dobbiamo essere preparati a precipitazioni così improvvise e incontrollabili, che porteranno all’intasamento delle acque reflue. Wells e causando la paralisi delle comunicazioni.

Sfortunatamente, il problema è che la maggior parte delle tempeste sono fenomeni locali difficili da prevedere. – Possiamo solo prevedere condizioni favorevoli per la formazione di cellule temporalesche, ma è impossibile dire con certezza al 100% che si verificherà una tempesta in questo luogo e in questo momento specifico, anche con previsioni a breve termine – dice il professore. Malinovski. La posizione di un temporale può essere monitorata in tempo reale con radar, immagini satellitari o mappe dei fulmini in tempo reale. Vale la pena seguire le loro segnalazioni, perché i temporali non sono ancora uno scherzo.