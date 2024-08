L’esotica zecca africana è già presente in Polonia. Ma non facciamoci prendere dal panico

Un team di ricercatori dell’Università di Varsavia ha confermato la presenza di zecche esotiche del genere Hyalomma in Polonia. Questi sono potenziali vettori di pericolosi agenti patogeni virali e batterici. Ma, nonostante l’entusiasmo alimentato dai media, non dobbiamo farci prendere dal panico.

Zecche del sesso Ialoma A volte viene chiamato africano per la sua ampia distribuzione in questo continente. Tuttavia, abitano anche il sud-est asiatico e l’Europa meridionale, come Portogallo, Spagna e Italia. Preferiscono luoghi caldi e asciutti, come deserti, semideserti, steppe e savane. Ciò significa che un clima caldo favorisce l’espansione del loro areale. Negli ultimi anni ci sono state numerose segnalazioni di avvistamenti in Germania e Svezia. I dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) mostrano che nel 2023 le zecche dei pidocchi si diffonderanno, Ialoma Emarginato Sicuramente ha raggiunto la regione di Zakarpattia, che confina con i Monti Piszczade. Era quindi certo che prima o poi sarebbe stato scoperto in Polonia.

La raccolta nazionale delle zecche paga

Alla ricerca delle zecche del genere Ialoma A questo progetto ha partecipato il Dipartimento di Epidemiologia Ambientale delle Malattie Parassitarie dell’Università di Varsavia. Nel maggio 2024, gli scienziati hanno annunciato il lancio della campagna nazionale di raccolta delle zecche. Sotto di esso, chiunque può inviare una foto o un campione di un segno sospetto per la verifica. Tutte le informazioni necessarie per tale rapporto sono disponibili all’indirizzo Un sito dedicato al lavoro. Questo è un ottimo esempio di scienza alla quale il pubblico può partecipare praticando. Che aspetto hanno le zecche che stiamo cercando? Sono molto più grandi delle specie autoctone e possono muoversi rapidamente e seguire attivamente le loro prede. Le femmine piene di sangue possono raggiungere una dimensione fino a 2 cm.

Finora i ricercatori hanno ricevuto più di 400 segnalazioni da diversi luoghi della Polonia. La maggior parte di loro, come ha spiegato il professore in un’intervista al PAP, sono i promotori dell’azione. Anna Badger, specialista nella zecca comune, Esodo Castore. Ma tre segnalazioni provenienti da Wronki, Barankowo (Voivodato della Grande Polonia) e Częstochowa sono state verificate come zecche del genere Ialoma. Che tipi? Questo non è stato ancora determinato. Considerando che la distanza tra le città di Wronki e Częstochowa è di 400 km, si può supporre la presenza di zecche Ialoma Si verifica in molti altri luoghi della Polonia. Ulteriori ricerche probabilmente lo confermeranno.

Perché viene prestata così tanta attenzione alle zecche sessuali? Ialoma? Possono essere vettori di molti agenti patogeni. Come le specie autoctone, possono diffondere le rickettsie, i batteri che causano la rickettsie. Alcune specie trasmettono il virus del Nilo occidentale e il virus dell’encefalite equina venezuelana (che talvolta può infettare anche l’uomo). Ialoma È il principale vettore del virus della febbre emorragica Crimea-Congo (CCHF), la cui infezione può in alcuni casi portare alla morte.

L’80% dei casi CCHF non sono gravi

Contrariamente alle ripetute informazioni diffuse dai media, non è vero che il tasso di mortalità per infezione da CCHF raggiunga il 60%. Secondo i dati ufficiali forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il tasso di mortalità per i casi gravi della malattia che richiedono il ricovero ospedaliero è di circa il 30%. La morte avviene più spesso due settimane dopo la comparsa dei primi sintomi. Questo è il risultato di una reazione immunitaria eccessiva e violenta alla presenza del virus nell’organismo, che può causare danni a vari organi. Tuttavia, va notato che il più alto tasso di mortalità da CCHF grave si registra nei paesi con basso sviluppo economico ed è il risultato di una scarsa assistenza sanitaria. Secondo i dati del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, dal 2013 in Europa sono stati segnalati solo 57 casi di CCHF grave, quasi un quinto dei quali ha provocato la morte. Ben il 77% di essi erano collegati all’esposizione al virus in Bulgaria, mentre i restanti casi sono stati registrati in Spagna.

Va però sottolineato che i test per la presenza di anticorpi contro il CCHF tra le persone mostrano chiaramente che la stragrande maggioranza delle infezioni da questo patogeno, circa l’80%, sono asintomatiche o piuttosto lievi e non richiedono il ricovero ospedaliero. I sintomi compaiono spesso tra due e otto giorni dopo l’infezione. Potresti avvertire febbre alta, ma anche dolori muscolari e addominali, sensibilità alla luce, vertigini e vomito. Non esiste un vaccino contro il CCHF, anche se i lavori su di esso sono in corso da tempo e alcuni candidati sono già stati inseriti in studi clinici. Non esiste un farmaco specifico e i pazienti vengono trattati in base ai sintomi. Nei casi più gravi si provano farmaci immunosoppressori e antinfiammatori.

Le zecche sono presenti in Polonia, ma la CCHF non è stata ancora rilevata

Aggiungiamo il fatto che le zecche appartengono al genere Ialoma In Polonia ciò non significa necessariamente che si stia diffondendo attivamente il virus CCHF sul nostro territorio. Ciò richiede una ricerca separata e ampliata. Confermare l’esistenza di questi ragni è un precursore della loro implementazione. Paradossalmente, è anche una buona notizia, perché il ruolo della scienza è identificare potenziali minacce per azioni correttive, non diffondere il panico. Vale anche la pena notare che finora non sono stati riscontrati casi di CCHF o addirittura il sospetto di questa malattia nelle persone che vivono in Polonia. In Italia, dove vagano le zecche Ialoma Dagli emarginati È molto diffuso e non sono stati segnalati casi di malattia negli esseri umani, sebbene la presenza di anticorpi contro il virus indicanti l’esposizione al virus sia stata confermata nel 2% dei casi. Bovini testati. Il fatto è che il virus CCHF può infettare molti mammiferi selvatici e domestici ed è stato isolato, tra gli altri, da bovini, pecore, capre, lepri, ricci, cani e topi.

Usiamo la prevenzione disponibile!

Speriamo che ci sia pubblicità sui media che accompagni la ricerca Ialoma In Polonia contribuirà a migliorare la consapevolezza sulle minacce rappresentate dalle altre zecche che si verificano nel nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda la loro prevenzione. È possibile e vale anche la pena vaccinarsi contro l’encefalite trasmessa dalle zecche, anche se finora solo l’1-5% ​​delle persone ha approfittato di questa opzione. La popolazione del nostro paese. Tuttavia, puoi proteggerti dalla trasmissione delle spirochete che causano la malattia di Lyme controllando regolarmente il tuo corpo, soprattutto al ritorno dalle zone verdi. Rimuovere la zecca entro 24 ore. Elimina il rischio di trasmissione di questi batteri. È inoltre importante indossare indumenti adeguati e utilizzare repellenti per insetti. La cautela è sempre assicurata, indipendentemente dal tipo di zecca che potrebbe capitarci.