La guerra in Ucraina continua. Martedì è il 916° giorno dell’invasione russa. Attacco su larga scala da parte degli ucraini. Secondo Mash TV, circa 500 soldati ucraini hanno attaccato due posti di blocco russi a Nekhotivka e Shchepkin nella regione di Belgorod. Vicino a Nekhoteyevka dovevano verificarsi gravi scontri. 200 soldati ucraini a bordo di veicoli da combattimento di fanteria sono atterrati in posizioni vicine al confine e hanno cercato di attraversarlo. Nel frattempo, circa 300 soldati delle forze armate ucraine sono arrivati ​​al checkpoint di Shibykino. Anche lì ci sono scontri. Il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov ha detto che la situazione è difficile. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.