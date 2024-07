L’errore più grande commesso da Iga Świątek prima di Wimbledon? “Lo so e ne sono sicuro”

L’abitante di Raszyn si sente benissimo nella capitale della Francia. Ha vinto il Roland Garros per la quarta volta assoluta e per la terza volta consecutiva . Questa volta, nella battaglia decisiva, si dimostrò migliore di… Gelsomino Paolini vincere 6:2, 6:1.

– Iga non ha ancora giocato nessuna partita ufficiale sull’erba. Ma personalmente penso che una pausa possa solo essere a suo vantaggio. Penso che sia una delle favorite a Wimbledon. Lo so e sono sicuro che verrà guardato pallone per pallone, partita per partita, set per set. Lukas Kubot dice in un’intervista con RMF FM.