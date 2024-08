Le strade di GTA 3 e Vice City erano molto pulite, quindi lo sviluppatore Rockstar le ha deliberatamente riempite di spazzatura. Tuttavia, ha dovuto rimuoverli da San Andreas

messaggio

giochi

14 agosto 2024, 22:00

Un ex dipendente di Rockstar Games ha descritto su















Fonte immagine: Rockstar Games IO





Un ex dipendente di Rockstar Games parla volentieri della serie che una volta ha co-creato grande furto d’autoancora una volta ci ha fornito una curiosità di anni fa. Questo ovviamente riguarda Obbe Vermeij, il quale ha recentemente affermato che GTA VI potrebbe deludere un po’ i giocatori il giorno del rilascio.

Questa volta Vermeij ha postato una X sul sito Funzionalità esteseIn esso Menziona la sua iniziativa di portare spazzatura nelle strade di Liberty City GTA3Perché la città era molto pulita. L’idea è stata implementata e finalmente… 4 texture sprecate sono state aggiunte al gioco. Due di essi raffigurano un giornale e gli altri due raffigurano una foglia.







Screenshot allegato al post in questioneobi firmage/es





Anche se non è molto, questo è riuscito a portare una certa varietà a Liberty City… e, a quanto pare, anche a Vice City, poiché Vermeij ha aggiunto le stesse quattro texture a GTA: VC. Come ha scritto lo sviluppatore, dopo aver completato la missione “Dildo Dodo”, in cui abbiamo distribuito volantini in tutta la città, la texture “Trash” è stata sostituita con un annuncio pubblicitario cartaceo.

Non a tutti in squadra piaceva il concetto di spazzatura, quindi dopo aver perso la discussione con i compagni, Vermeij non è riuscito a inserirlo nel gruppo allora creato. GTA: San Andreas. Tuttavia, è riuscito a implementarlo in un altro gioco Rockstar: Manhunt.

Non a tutti nella band piaceva la spazzatura. Li ho rimossi da Sant’AndreaPerché alla fine ho perso la discussione. Negli ultimi mesi della creazione caccia Alcuni membri del team da JTA Hanno aiutato. Ho aggiunto lo stesso codice spazzatura a Manhunta.





Sebbene i creatori non siano in grado di implementare tutte le loro idee nella versione finale del gioco, i modder possono farlo per loro dopo la première. Pertanto, i giocatori hanno creato modifiche speciali che riportano la spazzatura nelle strade Sant’Andrea. All’autore della rispettiva voce maschio Uno degli utenti di X li commenta, e quest’ultimo a sua volta Ha dettoChe questo è il suo “tipo di modifica”.