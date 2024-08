Le parole si sparsero per il mondo! L’annuncio di Mbappe subito dopo la partita allo stadio Nazionale di calcio

Il trasferimento di Kylian Mbappe dal Paris Saint-Germain al Real Madrid è stato il trasferimento più importante dell’estate. Il francese, trasferitosi al Santiago Bernabeu dopo la scadenza del contratto con il club parigino, ha avuto l’opportunità di debuttare allo Stadio Nazionale di Varsavia – nella Supercoppa Europea contro l’Atalanta, che pochi mesi dopo vinse l’Europa League. Il Real Madrid è ovviamente il vincitore della Champions League.

Lo Stadio Nazionale, gremito, aspettava il primo gol del 25enne. Al 68′ Rodrigo inizia uno splendido attacco sulla fascia. Ha passato la palla all’interno dell’area di rigore a Vinicius, che ha mandato un cross a terra vicino alla porta. Jude Bellingham prese possesso della palla, batté Godfrey e la passò all’undicesimo metro. Mbappe la stava già aspettando lì. Senza riceverla, ha colpito la stessa rete e ha portato il punteggio sul 2-0. Questo risultato è rimasto fino al fischio finale, il che significa che il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Europea.

– Tutti sanno quanto significa per me incoraggiare Nel Real Madrid. Questo è un momento fantastico. Siamo il Real Madrid, non abbiamo limiti. La stella francese ha detto dopo la partita: “Se potessi segnare 50 gol, lo farei, ma la cosa più importante è sempre vincere”. – Sono felice di aver segnato il gol, ma so che ci sono alcune cose che devo migliorare. Aspettavo questo momento da molto tempo. Ha aggiunto: “Giocare con questa maglia e questo stemma per questi tifosi”.

Dopo la partita, Kylian Mbappe ha ricevuto molti elogi anche dai suoi compagni di squadra con cui ha giocato per la prima volta, poiché non ha partecipato a nessuno degli incontri di sparring a causa delle sue vacanze dopo gli Europei. – Era destino che Kylian segnasse oggi. È un ottimo collega. Non solo è eccezionale, ma lavora anche con la squadra”, ha detto Jude Bellingham.

Domenica alle 21:30 il Real Madrid giocherà la sua prima partita di campionato. Il loro lontano rivale sarà Maiorca.