Le Paralimpiadi sono iniziate! I polacchi gareggeranno per le medaglie. Ecco i nostri dipendenti

Il direttore artistico della cerimonia di apertura, come ai Giochi Olimpici, è stato Thomas Joly. La sfilata degli atleti si è svolta sui famosi Champs-Élysées e la cerimonia principale si è svolta in Place de la Concorde. Gli organizzatori francesi ancora una volta hanno accettato la sfida e il concerto ha fatto l’impressione promessa. Vi presentiamo i momenti più importanti del concerto di Parigi.

Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Parigi

La cerimonia, chiamata “Paradox: From Disagreement to Agreement” per “riflettere la lotta che i paralimpici hanno attraversato”, è iniziata al tramonto in Place de la Concorde.

La cerimonia è iniziata con una scena con il nuotatore paralimpico francese Theo Corinne. “Farò il tassista alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.” – disse Corinne mentre guidava un taxi ricoperto dalle mascotte ufficiali dei Giochi di Parigi.

“Benvenuti a Parigi!” – gridò Corrin. Erano presenti anche il presidente della Francia, Emmanuel Macron, e il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons.

Il pianista canadese Chili Gonzalez ha quindi iniziato a suonare sullo splendido palco mentre su di esso apparivano due gruppi di ballerini. Uno, secondo gli organizzatori, “rappresenta la corrente principale della società” e l’altro “la diversità”. Un totale di 140 ballerini si sono esibiti attorno al pianista.

Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici (Foto: Andrew Matthews/Getty Images)

Dopo lo spettacolo è arrivato il momento del conto alla rovescia per l’inizio delle partite, che si sono concluse con un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Uno spettacolo pirotecnico durante l’apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi (Foto: Steve Chambers/Getty Images)

Dopo lo spettacolo pirotecnico, la cantante francese Christine and the Queens è apparsa sul palco per eseguire una versione unica di “Non, je ne Regrette Rien” di Edith Piaf. Durante Christine and the Queens, è il momento dello spettacolo nel cielo presentato dall’aeronautica francese.

Atleti paralimpici polacchi durante la cerimonia di apertura a Parigi

A circa 30 minuti dall’inizio della cerimonia di apertura, è il momento di presentare la cosa più importante: gli atleti che stupiranno i fan di tutto il mondo fino all’8 settembre. Dopo poco più di un’ora gli atleti polacchi sono comparsi davanti agli occhi dei tifosi riuniti.

“Ci siamo riusciti! Che sensazioni! Lucina Kornobis e Maciek Libiato sono in testa. Per me è magico camminare al fianco di questa squadra”, ha detto Michal Pol, addetto stampa della squadra polacca durante le Paralimpiadi estive. Giochi sulla piattaforma X.

L’ultima parte della cerimonia

Il resto della cerimonia si è svolto in Place de la Concorde. La fase finale della cerimonia è iniziata con un film emozionante che “dà voce alle persone con disabilità. Racconta la storia del loro percorso, dalle difficoltà iniziali nell’accettare cambiamenti fisici e/o disabilità, al ritrovato orgoglio e fiducia in se stessi nel proprio corpo”. .” “.

Poi la bandiera francese è stata issata su Marsiglia. Dopo l’inno nazionale francese è intervenuto Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale.

— In tempi di crescente conflitto ed esclusione, lasciamo che lo sport ci unisca, ha esordito Parsons.

Gli organizzatori risalgono alla Rivoluzione francese

– Lasciamo che lo sport sia una potente forza positiva. Undici giorni di sport entusiasmanti da vivere insieme. Un’opportunità irripetibile per promuovere la ricca diversità del tuo Paese e celebrare il meglio di Parigi, della Francia e dell’umanità. “Apriamo bene le nostre menti”, ha detto in Place de la Concorde, che era, come ci ricordano gli organizzatori, “il punto focale della Rivoluzione francese, e stasera inizierà un’altra rivoluzione”.

Accensione della torcia olimpica

Poco più di tre ore dopo l’inizio della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici, la torcia paralimpica è stata accesa. Molti atleti e artisti famosi hanno partecipato nei giorni scorsi allo spegnimento dell’incendio.

Infine, poco più di tre ore e mezza dopo l’inizio della cerimonia di apertura, alle 23:35, cinque atleti paralimpici hanno acceso la fiamma olimpica e i Giochi hanno avuto ufficialmente inizio. Continuerà fino all’8 settembre. Non vediamo l’ora di ottenere quante più medaglie possibili per i biancorossi!

numeri

Alle Paralimpiadi parteciperanno 84 atleti, 41 donne e 43 uomini provenienti dalla Polonia. Nove di loro inizieranno supportando un copilota, pilota o guida. Parteciperanno a un numero record di 15 delle 22 discipline previste dal programma olimpico.

24 medaglie – portate dai nostri atleti paralimpici di Tokyo – 7 d’oro, 6 d’argento e 11 di bronzo, che danno loro il 17° posto nel medagliere. Dal primo spettacolo nel 1972, i nostri attori hanno vinto un totale di 798 medaglie.

Squadra polacca alle XVII Paralimpiadi estive di Parigi (28/08-8/09)

piatto: Kinga Koza, Edyta Owczarz (operatore di rampa Krystyna Owczarz), Damian Iskrzycki (operatore di rampa Dariusz Borowski); Paramento: Olivia Schmigel, Bartlomiej Mroz; Canottaggio: Katarzyna Kozikowska, Monika Kukla, Mateusz Sorwilo; Ciclismo: Patricia Sutter (Pilota Katarzyna Kornacewicz), Otelia Marczuk (Pilota Ewa Bankowska), Karol Kubis (Pilota Marcin Piłobloki), Zbigniew Maciejewski, Rafael Wilke; Atletica paralimpica: Barbara Bijanovska-Zajak, Jagoda Kiebel, Lucina Kornobis, Faustina Kotlowski, Roza Kozakowska, Karolina Kucharczyk, Claudia Malyzewska, Joanna Mazur (guida Michal Stawicki), Joanna Oleksiuk, Ingrid Renicka, Renata Sliwinska, Anna Glos-Wierciak, ł Deros, Bartosz Gorczak , Robert Jacimović, Piotr Košević, Aleksandar Kossakovski (Guida Krzysztof Vasilevski), Michal Kotkowski, Maciej Libiato, Damian Liga, Lukasz Mamkars, Jakub Miroslav, Tomasz Pawlinski, Rafal Rocchi, Lech Stoltmann; Pararchiri: Ksenija Marketantowa, Milena Olszewska, Lukasz Ciszczyk; Nuoto con il paracadute: Zuzanna Boroszewska, Olivia Jablonska, Joanna Mindak, Jacek Czech, Michal Jules, Igor Hrhorowicz, Krzysztof Lesniak, Alan Ogorzalek, Kamil Otowski; sollevamento pesi: Justyna Kozdrek, Polina Przevica-Buziak, Marzena Ziba, Wawrzyniek Laros; Tiro con il paracadute: Emilia Babska, Emilia Trzyniewska, Marek Dobrowlski, Krzysztof Sowinski; Paracermerica: Kinga Drozdz, Marta Fidrich, Jadwiga Pesic, Adrian Castro, Michal Dabrowski, Michal Naliwajic, Dariush Bender; Parataekwondo: Patricia Ziwar; Sport da tavola: Dorota Boclav, Katarzyna Marszal, Natalia Partyka, Karolina Beck, Patrik Chojnovsky, Maxim Chodzycki, Rafael Chopper, Piotr Grudzin, Tomas Jakymchuk, Igor Mistal, Maciej Naleba; Paratriathlon: Monika Bilczewska, Marta Dzijczytkovska, Lukasz Witicki (guida Jacek Krawczyk); Paraojizdzeny: Monica Bartish; Canottaggio: Jolanta Majka, Michal Gadowski.

