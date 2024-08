Le Alpi. Nord Italia. L’89enne è sopravvissuto quattro giorni nel deserto. È uscita a raccogliere funghi

Giuseppina Bardelli, 89 anni, mercoledì scorso è andata a raccogliere funghi e non è più tornata. Di conseguenza, mentre camminava attraverso la foresta, svenne e cadde dritta nel burrone. Rimase lì per quattro giorni bevendo acqua in una pozzanghera e dormendo sotto un albero. Ha fatto amicizia con una volpe. Quando i soccorritori la trovarono, era esausta, anche se non abbastanza da aver bisogno di un tutore per il collo.