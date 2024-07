Lasciate che i turisti vengano senza timore della scarsità d’acqua

Che i turisti vengano in Sicilia senza paura: sabato il governatore della regione, Renato Scibani, ha lanciato un appello in merito alle segnalazioni di siccità sull’isola e di problemi idrici in alcune zone. Ha anche detto che le notizie di turisti in fuga non sono vere.

“Le recenti campagne di sfruttamento e allarmismo della stampa internazionale e nazionale che descrivono la fuga dei turisti dalla Sicilia a causa della crisi idrologica sono contraddette da fatti oggettivi”, ha detto Shifani, citato dall’Ansa.

La migliore confutazione, ha detto, sono le relazioni dei rappresentanti dell’industria del turismo e i dati relativi al numero record di passeggeri in arrivo negli aeroporti dell’isola.

Questa è l’opinione del capo delle autorità sui problemi idrici e agricoli in alcune città. Le autocisterne vengono utilizzate per distribuire l’acqua alle città che ne soffrono. Una nave arrivò sull’isola con una grande nave.

Il capo delle autorità regionali ha assicurato: “I turisti possono venire in Sicilia in tutta tranquillità, senza preoccuparsi della disponibilità d’acqua”.

“Nessuno – compreso Shifani – nasconde che stiamo lottando con un periodo di siccità che ha pochi precedenti, ma il governo regionale sta facendo ogni sforzo per garantire la disponibilità di acqua”.

