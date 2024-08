L’anno scorso Laluna Po raz kolejny zaprezentowała w octagonie swoje umiejętności. “Królowa życia” mimo ponysionych podczas mordobicia obrażeń, pokonała swoją rywalkę – Yuli Kotelica.

Visita ampiamente l’articolo

Vedi anche: Laluna Unique: “26 lat to dobry wiek, żeby coś sobie poprawić”

Laluna zapytana o przyszłość Abbiamo paura di combattere

Ubriaco Laluna Organizza domande e risposte sul tuo profilo Instagram. Zapytana o to, czy Planuje jeszcze zawalczyć Abbiamo paura di combattere e non ci liberiamo da nessuna pressione. Quando vado, non so cosa c’è nel piano e non ne so nulla “Aspetta te stesso.”

Ne avremmo tutti voglia. Beh, ne vale la pena con i tuoi soldi. Ho raccolto 14 kg dall’operazione. Non verrà visualizzato nulla, la stessa operazione non verrà eseguita e non ci sarà alcun effetto sul display. (…) Wydaje mi ę, że w ździerniku powinnam, posso camminare, con fama di lunga data, czyli 68-69 kg – Inciso.

Piano aziendale del college

Le celebrità si godono il momento in cui non possono fare nulla.

Tutto ciò che impari nelle cliniche e negli ambulatori è ora disponibile, consentendoti di ottenere dieci risultati efficaci dal trattamento e dall’apprendimento attraverso la tua guida. È solo che tutto ciò che devi fare è essere consapevole di tutto ciò che è nuovo, il che rende tutto più semplice e agevole. – Più scuro.

Laluna zdradza, è l’unica cosa che cammina lungo la strada e passa per Šeloytki

Zapytana z kolei o swoją wagę, wyznała, że ​​​​zmagała się e effektem jojo, który był efektem odstawienia “słynnego” leku na kukrzycę.

(…) Scopri tanti fantastici effetti di bilanciamento del gioco in Uzbekistan I dwóch innych chorobach. (…) Waga szła w górę e non posso essere disturbato. Non è possibile aumentare l’appetito finché non ci si sottopone a un intervento di chirurgia bariatrica. WPeso 94 chilogrammi. Non ne sappiamo nulla, ma non ci interessa. (…) Eseguire l’operazione per aumentare il numero di chilogrammi e il livello di taglio. Potrebbero volerci circa 4-5 minuti affinché sia ​​completamente cotta. Non mi piace rimanere in uno stato di instabilità, nel tempo. Non ti può succedere nulla – Voglio. READ Brad Pitt e Angelina Jolie stanno lottando per vincere il Frankie. È troppo tardi

Dove viviamo a Katarzyna e dove viviamo, è sicuro.

Do walki udało mi się ważyć 79,5 kg. Per ottenere un grande successo. Vorrei andare in giro e condividere la mia borsa e ciò che verrà dopo 77 chilogrammi. (…) Jacques Úziskam 69 kg, a będę bardzo szczęśliwa e w tej chcę na razie zostać -Zaboyada.

Se sei offline, dovrai farlo.

Il peso totale è di 10 kg, il peso è di 69 kg, raggiungendo i 59 kg.

Non approvi Laluny?