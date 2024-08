L’aggiornamento di Windows rallenterà notevolmente le unità SSD

Microsoft sta preparando un aggiornamento per il sistema operativo Windows che potrebbe influire negativamente sulle prestazioni delle unità SSD dei nostri computer.

Un importante aggiornamento denominato 24H2 sarà presto disponibile sui sistemi Windows 11. Tutto andrebbe bene se non fosse per il fatto che può avere un impatto molto negativo sulle prestazioni delle unità SSD del tuo computer. Come?

Windows 11 rallenterà il tuo SSD

L’intero problema è che l’aggiornamento di Windows 11 24H2 abiliterà la crittografia dell’unità BitLocker per impostazione predefinita. Finora questa funzionalità era disponibile solo nella versione Pro del sistema operativo, ma presto sarà resa disponibile ad un numero più ampio di utenti.

Nel frattempo, BitLocker ha un impatto molto negativo sulle prestazioni delle unità SSD. I test sono stati condotti l’anno scorso dal comitato editoriale di Tom’s Hardware. Hanno dimostrato che i media semiconduttori rallentano significativamente quando la codifica è abilitata. La lettura e la scrittura sequenziale sono più lente del 40-45%. La diminuzione è stata evidente anche per la scrittura e la lettura casuale, ma è stata minore.

Molte persone potrebbero non rendersi conto che l’aggiornamento avrà un impatto negativo sulle prestazioni del proprio computer perché BitLocker sarà abilitato per impostazione predefinita su tutti i dispositivi. Naturalmente c’è la possibilità che Microsoft si sia occupata del problema delle prestazioni, perché i test sopra menzionati sono stati condotti l’anno scorso.

Tuttavia, va notato che BitLocker sarà abilitato per impostazione predefinita solo sui nuovi computer e in caso di nuova installazione di Windows. Se non reinstalli il sistema, l’aggiornamento 24H2 non abiliterà la crittografia.

