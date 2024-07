La tempesta magnetica raggiungerà il suo picco il 24 luglio. Blackout

La NASA ha osservato un’esplosione di plasma scuro sul Sole e si prevede che ciò accada Ha il 60% di possibilità di interruzione della fornitura di energia elettrica sulla Terra La prossima settimana, riferisce il Daily Mail.

Secondo il portale “Prost”, lunedì (22 luglio) l’Amministrazione nazionale per gli oceani e l’atmosfera ha lanciato un avvertimento sulla possibilità di “fluttuazioni nella rete elettrica”. Questo fenomeno Può interferire con le comunicazioni radio, le operazioni aeree e via satellite, Se ciò accade entro la fine di questa settimana.

Il picco della tempesta magnetica dovrebbe raggiungere mercoledì 24 luglio



I brillamenti solari sono classificati in base alla loro intensità in quattro categorie: X, M, C e B. I più gravi sono i focolai di categoria X, che hanno un’incidenza del 15%. Possibilità che ciò accada e potrebbe causare Interruzioni di corrente in tutto il mondo.

Solo le prime due categorie emettono energia abbastanza potente da avere un impatto sulla Terra, dove i loro impulsi elettromagnetici possono causare interruzioni nelle comunicazioni e nell’alimentazione elettrica.

Almeno sei brillamenti solari di classe M sono stati registrati nelle 24 ore successive a domenica sera (21 luglio), causando interferenze radio in tutto il mondo. Il più grande è stato un bagliore M3.2 che ha messo fuori uso una radio nell’Oceano Pacifico. Gli esperti lo avvertono l’anno prossimo La Terra sperimenta tempeste solari sempre più forti.

Il Sole non ha ancora raggiunto il massimo del suo ciclo solare di 11 anni, durante il quale una maggiore perturbazione porterebbe ad un aumento della produzione di energia. Il “massimo” dovrebbe essere raggiunto nel luglio 2025.

