La sonda lo ha avvistato su Marte. È come “La Sirena Viola”.

L’Agenzia spaziale europea ha spiegato in una nota: “Questa è solo un’illusione ottica: non ci sono sirene o mari mitici nel mondo di Marte Marte è attualmente un mondo desertico coperto da circa 3,5 miliardi di fiumi, laghi e forse oceani anni fa.” . Ha anche aggiunto che l’era fredda è iniziata sul pianeta rosso quando “ha perso il suo campo magnetico e non è stato più in grado di mantenere la sua atmosfera, il che ha portato l’acqua a evaporare, a congelarsi o a rimanere intrappolata sulla superficie”.

Grazie a telecamere avanzate che operano in diverse gamme elettromagnetiche, in particolare telecamere come il Color and Stereoscopic Surface Imaging System (CaSSIS), l’ExoMars Trace Gas Orbiter ha scoperto un’insolita formazione viola sulla superficie di Marte. La sonda lo ha osservato nel 2022 in un letto di fiume asciutto nella regione Terra Sirenum di Marte, che si trova nell’emisfero meridionale del pianeta. Secondo i ricercatori la formazione sarebbe dovuta alla deposizione di cloruro di sodio.