La sonda JUICE eseguirà una manovra straordinaria. ESA: Non esisteva nulla del genere

La suddetta doppia manovra ha lo scopo di spingere JUICE sulla traiettoria appropriata, che nel tempo consentirà alla sonda di raggiungere l’obiettivo pianificato. Purtroppo si tratta di un compito molto difficile e l’Agenzia spaziale europea ne è consapevole.

L’Agenzia spaziale europea spiega che la manovra sarà complessa e Il minimo errore può far perdere per sempre l’intera missione. Questo è solo l’inizio dell’intero processo di determinazione del percorso verso l’obiettivo.

Il referendum verrà prima Si è spinto verso Venereche utilizzerà l’assistenza gravitazionale nell’agosto 2025. E poi la nave lo farà Altre due orbite terrestri: nel settembre 2026 e nel gennaio 2029. Ciò ti consentirà di raggiungere la velocità e la traiettoria di volo appropriate. Il succo sta per arrivare Vicino a Giove nel 2031.









Se desideri seguire la sonda JUICE in diretta stasera, sarà possibile sul profilo dell’ESA sul sito web di X, e l’ESA prevede di coprire l’evento. Non vedremo la nave in Polonia, perché sorvolerà il Sud-Est asiatico e l’Oceano Pacifico, dove potremo vederla attraverso potentissimi telescopi e binocoli.

La missione di JUICE è esplorare tre lune di Giove. Questo è tutto GanimedeCallisto I Europa. Quest’ultimo è particolarmente interessante. È un corpo ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio e sotto c’è un oceano liquido. Gli scienziati sospettano che lì possano esistere alcune forme di vita.

La costruzione della nave è stata affidata ad Airbus Defence and Space. La sonda è stata lanciata nell’aprile 2023. Una volta raggiunto l’obiettivo, la missione proseguirà per diversi anni. Infine, l’Agenzia spaziale europea prevede di distruggere la navicella spaziale e lo farà dirigendola nell’atmosfera di Giove.