Giovedì 15 agosto si è tenuta una riunione straordinaria del Comitato statale per la prevenzione e la risposta alle situazioni di emergenza e la garanzia della sicurezza antincendio, durante la quale è stata discussa la situazione nella regione. Korenkov ha ammesso che “la situazione nella regione è ancora difficile e tesa”.

– A seguito degli attacchi terroristici delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, gli edifici residenziali e le infrastrutture sono stati distrutti, molte persone sono state uccise e ferite. Lui ha spiegato che la regione ha adottato misure per fornire un’assistenza completa alla popolazione colpita, ma la portata di ciò che sta accadendo non consente alla regione di eliminare da sola gli effetti dell’attuale crisi.

Durante l’incontro, il governatore Vyacheslav Gladkov e il direttore del Dipartimento di edilizia industriale e civile del Ministero dell’edilizia russo, Sergey Galyamin, hanno dettagliato la situazione nella regione, ha riferito la TASS.

Meno di una settimana fa, il 9 agosto, nella regione di Kursk è stato imposto lo stato di emergenza federale. Anche allora Vladimir Putin Ha condannato l’attacco ucraino al territorio russo, descrivendolo come “un’altra provocazione su larga scala del regime di Kiev”.

Cos’è un’emergenza federale?

L’attuazione dello stato di emergenza a livello federale consente un processo decisionale semplificato relativo alla concessione di assistenza materiale ai cittadini dal bilancio federale, al finanziamento di attività destinate agli alloggi dei residenti e alla fornitura di tutto ciò di cui hanno bisogno nelle residenze temporanee, nonché all’adozione di misure rapide per fornire una protezione aggiuntiva ai cittadini.

Come ha spiegato il Ministero per le situazioni di emergenza, in caso di emergenza a livello federale, le persone colpite hanno diritto all’assistenza finanziaria. L’aiuto finanziario una tantum ammonta a 15.000 PLN. Rubli con perdita parziale dei beni necessari – 75 mila. rubli con perdite totali di 150 mila. rubli. I pagamenti ai parenti delle vittime ammontano a 1.500.000 PLN. rubli. Per coloro che hanno subito danni alla salute moderati o gravi: 600.000 PLN. rubli. In caso di danni minori alla salute, l’assistenza ammonterà a 300.000 PLN. rubli. 1000 rubli equivalgono a circa 45 zloty polacchi.