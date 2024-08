La sconfitta di Apple nei confronti dell’Unione Europea consentirà agli utenti di eliminare le loro applicazioni più preziose

L’App Store, il negozio di app mobile di Apple, è il vero diamante nella corona del colosso. Lo store ti consente di acquistare e scaricare applicazioni o giochi, a Apple addebita commissioni elevate (fino al 27% per transazione) su ogni pagamento. Tuttavia, l’azienda potrebbe perdere gran parte di queste entrate perché nell’UE dovrà consentire app store di terze parti e molte promozioni in-app.

Infatti, Apple ha approvato un negozio mobile concorrente sviluppato da Epic Games, creatore anche del popolare gioco Fortnite Ho accettato di ridurre i prezzi estivi su Spotify. In precedenza, il gigante dell’azienda non consentiva l’installazione di un negozio diverso dall’App Store e vietava anche l’offerta di varie promozioni, perché in tal caso i suoi profitti dalle commissioni sarebbero stati insoddisfacenti.

La Commissione Europea non è stata gentile con Apple



A giugno, la Commissione Europea ha accusato Apple di aver violato il Digital Markets Act 2022, che dà alle autorità di regolamentazione la possibilità di costringere i giganti della tecnologia a cambiare le loro pratiche commerciali.

Tim Sweeney, CEO di Epic Games Già nel 2020 ha intentato una causa Autorità Antitrust contro Apple per aver imposto commissioni su ogni transazione effettuata nel gioco Fortnite. Era una questione di milioni di dollari.

Apple afferma di rispettare la legge europea e di non operare in regime di monopolio. Allora perché addebitate commissioni così elevate sulle transazioni? Egli sostiene che, da un lato, si obbliga a pagare per garantire la sicurezza dei dati trattati, e dall’altro Dimostra che si tratta di uno scambio equo per l’accesso ai miliardi di utenti dell’ecosistema iOS.

In passato alcune aziende, tra cui Epic Games, hanno cercato di aggirare i sistemi di commissioni di Apple offrendo le proprie modalità di accettazione dei pagamenti. Tuttavia, Apple non ha approvato tali pratiche Ad esempio, ha rimosso tali applicazioni dal suo store.

Ora l’azienda guidata da Tim Cook non potrà più farlo. L’Epic Games Store, che inizialmente offriva i giochi first party di Epic come Fortnite, Rocket League Sideswipe e Fall Guys, è ora disponibile, così come Potrai inserire altri giochi lì. Ciò significa che gli sviluppatori di molti giochi potrebbero voler migrare rapidamente le proprie app dall’App Store All’Epic Store, perché quest’ultimo addebiterà commissioni, ma sono molto più basse, nello specifico il 12%. delle vendite.

Apple, che vuole mantenere molte app internamente, dovrà ridurre la commissione. L’azienda perderà l’opportunità di eliminare i concorrenti dal proprio ecosistema.

Allo stesso tempo, il colosso rispetterà la legge, ma non intende facilitare l’acquisizione di clienti da parte dei concorrenti. Come ha notato Sweeney, Apple ha creato una “schermata spaventosa”, un messaggio che avvisa l’utente dell’installazione di uno store diverso dall’App Store, suggerendo che tale app potrebbe non essere adeguatamente protetta e potrebbe non essere compatibile con il sistema operativo dell’iPhone o dell’iPad. . . Per scaricare e installare finalmente lo store di terze parti, è necessario completare circa 15 passaggi, inclusa la modifica delle impostazioni di sistema.

– Apple non ha problemi a creare messaggi facili, intuitivi e naturali. Il fatto che lo abbiano creato in un modo così terribile dimostra solo le loro intenzioni maligne… Sweeney ha commentato.

Apple non rinuncerà facilmente alle sue azioni



Naturalmente Apple non rinuncerà facilmente alle sue azioni, perché sono in gioco miliardi di dollari. La società ha annunciato questo mese che le app in Europa saranno in grado di fornire collegamenti per effettuare pagamenti senza commissioni. Esiste però un “ma”. Il gigante addebiterà una “commissione di attivazione” del 5% sulle vendite e una “commissione di negozio” del 20%.. In totale, le commissioni possono arrivare fino al 25%. Commissioni per alcuni sviluppatori di applicazioni. Saranno nominati diversamente.

Il produttore di iPhone intende sicuramente lottare in tutti i modi per non perdere entrate. Soprattutto perché sono lì Per lui sono soldi molto facili: riceve commissioni da app che non ha creato o sviluppato da solo.

Entro la fine dell’anno, Apple consentirà inoltre agli utenti di rimuovere alcune app predefinite installate dai propri telefoni o tablet. Cosa potremo rimuovere? Oltre all’App Store, includerà il browser web Safari e app come Foto, Fotocamera e Messaggi.

“Entro la fine dell’anno, implementeremo modifiche alla schermata di selezione del browser, alle app predefinite e alla possibilità di eliminare app iOS e iPadOS per gli utenti nell’Unione Europea”, ha annunciato tranquillamente Apple in un aggiornamento per gli sviluppatori. “Questi aggiornamenti sono il risultato del nostro dialogo costante con la Commissione europea sulla conformità ai requisiti della legge sui mercati digitali in questi settori.”

Tutte queste app sono molto importanti per Apple, in particolare App Store e Safari. Mentre il negozio addebita commissioni su richieste e transazioni, Il browser guadagna anche miliardi di dollari. Com’è possibile? Google paga ad Apple circa dai 18 ai 20 miliardi di dollari. ogni anno per essere il motore di ricerca predefinito sui dispositivi mobili Apple. Molti utenti utilizzano Google sui dispositivi Apple e Google condivide con il colosso le commissioni derivanti dagli annunci visualizzati.

Alcuni costi ricadranno sugli sviluppatori



Apple cercherà soldi anche altrove. Se gli sviluppatori rinunciano all’App Store per evitare di pagare commissioni elevate, Apple richiederà una commissione chiamata “commissione sulla tecnologia sottostante”. Solo per utilizzare la tecnologia Apple ed essere in grado di funzionare su iOS. Non conosciamo i prezzi, ma per alcune applicazioni potrebbero arrivare a diverse centinaia di migliaia di dollari.

Apple può impostare le sue politiche in questo modo Offrire app al di fuori dell’App Store sarebbe possibile e legale, ma semplicemente non è redditizio. Allora o l’azienda decide di non rendere disponibile la sua app su iOS, perdendo l’accesso a miliardi di potenziali clienti, oppure lo farà secondo le vecchie regole, pagando ad Apple un’alta commissione sull’App Store.

L’Unione Europea sta già esaminando la questione. In questo momento, sembra che sia impossibile gestire un business mobile redditizio attraverso un app store iOS di terze parti.

Autore: Grzegorz Kobra, giornalista di Business Insider Polska