“Domenica 30 giugno in Francia è iniziata una nuova era drammatica, quando il partito di destra di Marine Le Pen ha ottenuto un enorme vantaggio nel primo turno di votazioni per la camera bassa del parlamento”, si legge sul sito web ampiamente utilizzato del partito. Leggi il settimanale economico e politico. Ricordiamo che il partito Rassemblement National guidato da Le Pen ha ottenuto il 34%, secondo i sondaggi d’opinione dopo aver lasciato i seggi elettorali. Voti al primo turno. Un altro voto la prossima settimana.

L’estrema destra è sulla buona strada per conquistare tra 230 e 280 seggi su 577 nell’Assemblea nazionale. Finora ha ottenuto 88 seggi. Ciò renderebbe il Fronte Nazionale il più grande partito in Parlamento.

“Sembra che la signora Le Pen stia capitalizzando il suo progetto decennale per ripulire il suo partito, rendere presentabili i suoi parlamentari e convincere gli elettori che non si tratta solo di forti proteste, ma di potere”, ha scritto The Economist.