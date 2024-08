La Russia ha convocato l’ambasciatore italiano. Ciò riguarda i materiali dopo l’attacco ucraino

Perché ne stiamo scrivendo?

Giovedì l’edizione principale del quotidiano RAI1 ha trasmesso un breve servizio di Suga nella regione di Kursk. Sul posto si sono recati la giornalista Stefania Battistini e il fotografo Simone Traini. Lo ha riferito questa sera l’ANSA, secondo cui l’ambasciatrice italiana in Russia, Cecilia Piccione, convocata alla Farnesina a Mosca, ha affermato che la Rai, soprattutto l’ufficio stampa, pianifica le proprie attività in totale autonomia. L’ambasciatore ha aggiunto che la missione della diplomazia è proteggere i cittadini italiani in ogni situazione.