La rimonta senza successo di Zieliński prima dell’intervallo. Corona perde contro Cracovia

Corona Kelce questa settimana ha nominato Jatzek Zielinski come suo primo allenatore. Il 63enne è stato precedentemente legato al club del Voivodato di Świecórzejski, che ha guidato da luglio a dicembre 2000. Al suo debutto Zielinski giocherà contro il Cracovia, squadra che ha allenato due volte in carriera. In serata, precisamente alle 20:15, assisteremo alla rivalità tra Pogo Stettino e Stal Milik.

Break – Cracovia avanti 1-0 contro il Corona Kielce.



Come accennato in precedenza, “Pasy” stava iniziando lentamente e prendendo il comando in Kelsey. Ma anche Corona ha avuto delle situazioni. Aspettiamo il secondo tempo, che potrà regalare delle emozioni. Nel primo tempo viene aggiunto un minuto al tempo originale della partita. La corona è vicina alla sera!



Miłosz Trojak ha commesso un semplice errore ma Ravas sembrava avere il controllo dell’intera partita. L’ultima sconfitta dell’allenatore Jatcek Zielinski nella prima partita risale a 17 anni fa. A quel tempo l’Odra era guidata da Wodzisław Śląski. Minuto 37. Cross da calcio d’angolo e confusione in area di rigore, e gli ospiti sono in vantaggio! Il gol è stato segnato da Virgil Gitch. Hubert Zuni ha commesso un piccolo errore!



Il difensore Corona ha tirato da dietro le sedici: abbiamo quasi segnato un bel gol. Oh, c’è stato un ribollire nell’area di rigore di Cracovia. Kamil Glik ha spinto via emotivamente il suo rivale, ma fortunatamente non è stato ammonito. Ora Cracovia è risparmiata. Se Mariusz Vornalczyk avesse dribblato l’avversario, la situazione sarebbe stata davvero pericolosa. 23. Minuti. Rosja avrebbe potuto segnare ancora!Mick Van Buuren crossa dalla sinistra del campo, Kalman era in buona posizione, ma il finlandese non ha tirato in porta, ha tirato… Sorpresa Filip Rosja. Se avesse colpito più forte il suo amico, avrebbe sorpreso anche Dzikonski. READ Polonia - Paesi Bassi. Copertura in diretta e risultati della Men's Volleyball Nations League online il 24 maggio Mick Van Buuren crossa dalla sinistra del campo, Kalman era in buona posizione, ma il finlandese non ha tirato in porta, ha tirato… Sorpresa Filip Rosja. Se avesse colpito più forte il suo amico, avrebbe sorpreso anche Dzikonski. In teoria, ovviamente. Non vogliamo che un diciottenne si faccia male. Cracovia ha iniziato questa partita molto lentamente, ma sta migliorando ogni minuto. L’inizio della partita è stato sicuramente più emozionante rispetto al turno “Strike” di ieri. Nuno ha deciso di sparare dalla lunga distanza. Henrich Ravas ha preso possesso della palla senza grossi problemi. Virgil Gic ha ricevuto un cartellino giallo perché non ha resistito alla velocità di Wiktor Długosz. 8. Minuto. La prima situazione pericolosa a Cracovia!



Filip Rozga corre lungo il lato destro del campo e uno contro uno con Dzikonski. Avrebbe potuto passare, ma ha deciso di sparare: ha mancato il bersaglio. Corona Kelce ha calciato una punizione promettente dalla destra del campo. Cross al 16′ e… la difesa di Bassi respinge la palla. Corona Kelsey gioca la palla con calma. In questo momento i giocatori di Cracovia non riescono ad avvicinarsi agli avversari con un pressing alto. Corona Kielce-Cracovia. Iniziamo! I giocatori entrano in campo a Kielce. L’arbitro principale sarà Wojciech Myć. Chi si godrà la vittoria oggi? La prestazione di Bassie è scarsa fuori casa, mentre il Corona Kielce ha vinto solo 2 delle ultime 9 partite contro il Cracovia. Corona ha vinto solo 2 delle ultime 9 partite di campionato contro il Cracovia. Per il resto 3 pareggi e 4 sconfitte. Corona ha subito solo un gol degli ultimi 38 gol in campionato dopo un colpo di testa. Nelle ultime 4 trasferte, Cracovia ha segnato 1 gol.#Corkra — Stato extra (@Stato extra) 10 agosto 2024 Come vuole il destino, Zieliński avrebbe prima affrontato Cracovia, il suo ex datore di lavoro. READ Gran gol, Yamal, e vittoria del Barcellona. Con l'aiuto... sostituire Lewandowski L’allenatore Jacek Zieliński torna in panchina. Il Corona Kielce è il decimo club a vincere la Premier League. Sotto questo aspetto era uguale a Czeslaw Michniejevic e Boguslav Kaczmarek. Buongiorno, sabato!



Pianifica per oggi:

Corona Kielce vs Cracovia – Ore 17:30

Pogoń Stettino vs Stal Mielec – ore 20:15 Doveva esserci anche una partita tra Motor Lublin e Jagiellonia Białystok, ma il campione polacco l’ha rinviata.

