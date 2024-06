La prima sensazione di Euro 2024! Il calciatore dell’Ekstraklasa è un campione [WIDEO]

Poche persone si aspettavano una decisione del genere. Le precedenti semifinaliste del Campionato Europeo hanno perso a punti contro la Slovenia

L’eroe del ritorno degli sloveni agli Europei dopo una pausa di 24 anni è stato Erik Jansa

Il giocatore di Gornik Zabrze tira un tiro potente dalla lunga distanza. La palla rimbalzò su Morten Hjulmand e cadde in porta. È il terzo giocatore dell’Ekstraklasa a segnare un gol nella storia del Campionato Europeo

La nazionale danese, qualificata per le semifinali della precedente edizione del torneo, ha iniziato domenica la sua stagione nel Campionato Europeo. Il primo avversario della squadra guidata dal tecnico Kasper Hjulmand sono stati gli sloveni, la cui formazione titolare comprendeva, tra gli altri, Gornik Zabrze di Erik Janza. La squadra di Matthias Keck torna in campionato per conquistare la vetta dell’Europa dopo una pausa di 24 anni.

Christian Eriksen è stato protagonista fin dall’inizio della partita dello Stoccarda. Il giocatore del Manchester United è tornato agli Europei dopo poco più di tre anni e dopo i drammatici fatti accaduti a Copenaghen, quando crollò in campo e rischiò di morire durante una partita contro la Finlandia.

Al 17′ il 32enne approfitta dell’ottima giocata di Jonas Wind e apre le marcature con un tiro sicuro. Prima della fine del primo tempo ha avuto altre due occasioni per segnare.

Guarda il gol di Christian Eriksen nella partita Slovenia-Danimarca:

In uno di questi, al 28′, dopo che Eriksen ha tirato forte la palla in area di porta, gli sloveni hanno causato i loro problemi. L’intervento di Benjamin Sisko è stato molto sfortunato perché si è scontrato con Jan Mlakar e la palla ha mancato di poco la porta di Oblak.

Al 43′, Wind ha restituito nuovamente la palla al giocatore del Manchester United, ma il 32enne ha tirato alto sopra la porta.

Prima dell’intervallo gli sloveni non riescono a concludere in porta con Kasper Schmeichel, ma il tiro dalla distanza del CSKA si rivela pericoloso.

Gli sloveni presero l’iniziativa. Possono sorprendere i loro preferiti

Dopo aver cambiato schieramento, la squadra di Matthias Keck è passata all’attacco. Al 51′ davanti alla porta della Danimarca regna il caos. Dopo l’inizio del secondo tempo, Jaka Pegol era sul punto di prendere la palla. In precedenza era caduto in campo Petar Stojanovic, ma dopo una breve analisi da parte del Video Assistant Referee (VAR), i dubbi erano stati fugati e l’arbitro Sandro Scharer non aveva motivo di indicare l’undicesimo metro.

Successivamente i danesi tornarono alla ribalta. Al 64′, Viktor Christiansen ha iniziato la partita e ha individuato Rasmus Hoylund davanti alla porta, ma il tiro del cecchino del Manchester United da distanza ravvicinata è stato bloccato da Oblak.

Il giocatore Gornik Zabrze è il campione degli sloveni

Nell’ultimo quarto della partita, i tifosi sloveni hanno scosso più volte la testa vedendo la stupidità dei loro giocatori davanti alla porta danese. Al 76′, Cisco colpisce il palo da lunga distanza, e un attimo dopo Eric Ganza delizia i tifosi. Il giocatore di Gornik Zabrze ha preso la palla dopo il calcio d’angolo battuto dai difensori e ha tirato senza pensarci. Lungo la strada, la palla rimbalzò su Morten Hjulmand e volò in porta! Il 30enne è il terzo giocatore dell’Ekstraklasa nella storia a segnare un gol negli Europei. Questa impresa era stata precedentemente raggiunta da Roger Guerrero (nel 2008) e Ondrej Duda (nel 2016).

Guarda il gol di Erik Janza nella partita Slovenia-Danimarca:

Gli sloveni sentivano odore di sangue e volevano fare lo stesso. Negli ultimi minuti sotto la porta danese si sono verificati diversi scontri.

Ma il risultato non è cambiato fino alla fine della partita e abbiamo assistito alle prime sensazioni di Euro 2024. Nonostante il grande vantaggio nel primo tempo, i danesi non sono riusciti a dimostrare la loro superiorità e possono parlare di una grande delusione. La Slovenia ritorna forte agli Europei e dimostra che non ha bisogno di essere il “capo frusta” nel Gruppo C.

