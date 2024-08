La nuova stella del Barcellona salva Robert Lewandowski! Il palo è scappato da sotto l’ascia

Aggiungi un commento

Per non parlare del fatto che nella partita di sabato ha sprecato ben tre grandi occasioni. Questo alla fine fu dimenticato poiché assicurò la vittoria al Barcellona. Dopo essere partito per Madrid, non avrà la colpa di aver sprecato l’occasione, ma per un motivo diverso.

Anche se ciò non accadrà per molto tempo. Il Barcellona non ha avuto molte occasioni da rete, quindi occasioni da rete come quella di Lewandowski valevano oro. Nel frattempo, quando Rafinha ha tirato con forza la palla in rete al 49′, il polacco è rimasto leggermente in svantaggio.

Ma forse guardiamo la cosa con una lente rosa: non ha fatto nulla di anormale o di inspiegabile.

Un conto è perdere un’occasione, ma la prestazione del polacco allo Stadio Valecas potrebbe dare fastidio non solo per questo. A differenza delle prime due partite di questa stagione, il polacco non è sembrato in grado di trovare il suo posto in campo. Non si è mosso nella sua posizione, i compagni non lo hanno notato, non è stato attivo nel costruire azioni offensive, cosa che è stato un grande valore aggiunto nei precedenti incontri.

Basti dire che dopo il primo tempo, la sua posizione media in campo (secondo Sovascor) era più profonda non solo di quella dei suoi quattro compagni d’attacco, ma anche di quella… del difensore destro Jules Kounde. Solo 13 tocchi di palla hanno fatto la differenza.

Non è cambiato molto dopo la pausa. Solo al 79′ Lewandowski riesce a uscire dalla sua area. Il polacco Lamine Yamal è partito sulla fascia, ma non ha ricevuto un passaggio preciso. Pochi istanti dopo ha avuto l’occasione di battere il portiere dei padroni di casa, ma dopo la punizione di Pedri ha indirizzato male la palla.

Questo è stato dopo aver colpito la rete. Ma il gol è stato annullato. Lewandowski ha agito consapevolmente davanti alla porta avversaria quando, in una situazione insolita, ha tirato con precisione nell’angolo lungo. Tuttavia, nella fase precedente di questa azione, Kounde ha commesso un fallo su Pep Chavarria e il gol è stato annullato.

E all’82esimo minuto è diventato chiaro che tutto questo sarebbe passato in secondo piano. Dani Olmo, al suo debutto nel Barcellona, ​​ha ricevuto la palla da Yamal e l’ha tirata nell’angolo lungo, quasi impossibile da difendere. Il 26enne non solo ha assicurato tre punti al Barcellona, ​​​​ma ha anche cambiato il modo di giocare.

Concerto di Dani Olmo a Madrid:

E così il presepe si è realizzato, ed è stato terminato solo martedì pomeriggio. Non c’era la possibilità di iscrivere Dani Olmo? Ilkay Gundogan è stato costretto a lasciare il club. Anche questo non è servito a nulla? Ciò consente all’Olmo di giocare al posto dell’infortunato Andreas Christensen. L’ambiente del danese dice che il giocatore tornerà tra un mese? Beh, sarà messo da parte per quattro mesi.

Fortunatamente, la fine del periodo di trasferimento è già in vista, quindi l’imbarazzante festa dei gossip intorno al Barcellona si allenterà almeno un po’. Tuttavia, sarebbe utile se il secondo classificato spagnolo cercasse di equilibrare un po’ di più la sua squadra. Il Pride of Catalunya ha giocato una formazione quasi identica per la terza partita consecutiva in 11 giorni, il che potrebbe anche spiegare la loro prestazione peggiore.

Non possiamo aspettarci rinforzi nel ruolo di attaccante, anche se martedì Lewandowski non ha mostrato la stessa verve delle partite precedenti. Inoltre, nel tempo, i giocatori del Rayo hanno iniziato a usare le misure più semplici contro di lui e il polacco è caduto ripetutamente in campo dopo partite illegali.

Possiamo solo sperare che si sia trattato solo di un incidente sul lavoro e che Lewandowski torni a fare cose anomale e inspiegabili. Nel senso proprio di queste parole.

Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.