La notte delle Perseidi è davanti a noi. Fino a 100 meteore all’ora

Le meteore compaiono nel cielo tutto l’anno. Gli sciami meteorici più attivi includono le Perseidi. La loro attività è iniziata il 17 luglio e prosegue fino al 24 agosto. Ma il più importante è il periodo vicino al massimo, che solitamente cade nella notte tra il 12 e il 13 agosto.

Le Perseidi sono uno sciame meteorico conosciuto fin dall’antichità. Si tratta di meteoriti veloci, che raggiungono velocità fino a 59 km/s. Di solito cadono in gruppi di 6-15 meteore entro 2-3 minuti. Al massimo, possono esserci fino a 100 meteore all’ora (in condizioni teoriche e ideali).









Le meteore dello sciame meteorico delle Perseidi sono associate alla cometa 109P/Swift-Tuttle. È una cometa periodica che passa vicino alla Terra ogni 133 anni. Fu scoperto per la prima volta nel 1862.

Non hai bisogno di binocoli o telescopi per vedere le meteore. Tutto ciò di cui hai bisogno è un cielo privo di nuvole, preferibilmente un’ampia porzione di cielo.

Le Perseidi, i pianeti e le stelle: vadmicum per l’osservatore del cielo

Più la zona è buia, più meteore vedremo, quindi se non possiamo uscire dalla città, è utile trovare un’area in cui i lampioni non ci brillino negli occhi.

Abbiamo parlato della notte delle Perseidi alla radio online RMF 24z Jerzy Rafalski, astronomo del Planetario di Toruń.

La notte delle Perseidi sta arrivando. "Non sono solo i meteoriti a sorprenderci."

Non solo i meteoriti possono sorprenderci. E forse anche l’aurora boreale apparirà all’orizzonte settentrionale – Disse l’astronomo.

Abbiamo la possibilità di vederlo in Polonia? Jerzy Rafalski non dà garanzie. Si consiglia di iniziare le osservazioni alle 23 o a mezzanotte. Mentre osservi le Perseidi, guarda anche l’orizzonte settentrionale per l’aurora boreale.

Le aurore sono completamente imprevedibili, a differenza delle meteore. Poiché le Perseidi non deludono, brillano magnificamente ogni anno dal 12 al 13 agosto, ha detto l’astronomo di Torun.

Durante il culmine delle Perseidi, in tutta la Polonia vengono organizzate escursioni astronomiche chiamate “Notti delle Meteore”.

Alcune strutture hanno previsto operazioni di monitoraggio notturno dal lunedì al martedì (12/13 agosto). E sì Di fronte al Planetario della Slesia a Chorzów La Notte delle Perseidi inizierà alle 21:00 vicino al Monumento a Nicolaus Copernicus. Damian Gablica, astronomo e vicedirettore del Planetario della Slesia, commenterà le osservazioni.

Mentre Sotto la collina della Liberazione a Piekary Śląskie La Notte delle Perseidi avrà inizio alle ore 20 e vedrà la partecipazione, tra gli altri: dell’astrofotografo Bartosz Wojczyński e del capo dell’Osservatorio Astronomico del Planetario della Slesia Krzysztof Dwornic. Anche alle 23 sarà possibile vedere gratuitamente il planetario mobile.

Da 21 vengono organizzate anche osservazioni congiunte di stelle cadenti Centro scientifico Copernicus di Varsavia.

Il Planetario EC1 Łódź, in collaborazione con Zielona Łódź, organizza la visione dello sciame meteorico delle Perseidi Nel Giardino Botanico di Łódź. Dalle 21:30 alle 00:30, lì potrai vedere molto più che solo le meteore delle Perseidi. Attraverso il telescopio potrete vedere, tra le altre cose: Saturno e altri oggetti interessanti. Di loro parleranno i relatori del Planetario e della Società polacca degli appassionati di astronomia – annuncia Marta Wozniak dell’EC1 Lodz.