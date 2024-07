La nave dell’odio di Diablo 4 con una demo completa della nuova classe. Blizzard rivelerà presto Spiritborn

Blizzard invita i giocatori a un evento molto importante in Diablo 4. La prossima settimana, l’azienda rivelerà il segreto e mostrerà lo Spiritborn.

Diablo 4 Il Vessel of Hatred sarà presentato in anteprima l’8 ottobre. La prima espansione completa del gioco ti consentirà di conoscere la fase successiva della storia e gli avventurieri andranno anche in una nuova area e assumeranno il ruolo di un altro difensore del santuario.

Blizzard non ha preso la strada facile e non aggiungerà nemmeno un paladino a Diablo 4. Lo studio si affida all’esperienza per creare il prossimo capitolo: secondo le informazioni fornite, gli Spiritborn sono tra i “migliori predatori della giungla”. I personaggi di questa classe hanno una misteriosa sinergia.

Gli sviluppatori non hanno ancora rivelato molto sui personaggi, ma tutto cambierà la prossima settimana, perché hanno deciso di presentare il primo trailer concreto di Diablo 4 Vessel of Hatred. Come potremmo aspettarci – Per iniziare bene, Blizzard descriverà in dettaglio lo Spiritborn.

Qualcosa di potente si risveglia nelle giungle di Nahanto Guarda lo streaming live di Spiritborn per uno sguardo approfondito al nuovo capitolo in arrivo su #VesselOfHatred. Gli sviluppatori discuteranno del design delle classi, del gameplay, della storia e altro ancora. – 18 luglio

– 20:00

Sarà questa una grande occasione per dare uno sguardo ai primi elementi dell’espansione prevista. Al momento, Diablo 4 Il Vessel of Hatred è stato introdotto solo tramite un teaser e un trailer, ma i materiali non ci hanno permesso di approfondire i presupposti dell’espansione. Se sei un fan di Diablo 4, non puoi perderti questa presentazione.