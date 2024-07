Al recente vertice di Washington, la Germania ha firmato un contratto tramite la NSPA per l’acquisto di quasi 500 MANPADS Stinger. Il Pioruny polacco prodotto dalla fabbrica Mesko non incontrò il favore dei tedeschi.

La Germania, attraverso la NATO Support and Procurement Agency (NSPA), ha firmato un contratto per la fornitura di circa 500 sistemi antiaerei portatili Stinger prodotti dalla società americana di armi Raytheon Missile Systems.

Pochi giorni fa il Bundestag tedesco ha deciso di stanziare a questo scopo 395 milioni di euro. La Germania riceverà l’ultima versione dei missili Stinger dotati di sensori di prossimità. La consegna dei primi set è prevista nel 2028-2029.

L’esercito tedesco non ha deciso di acquistare i sistemi Piorun polacchi, che sono stati testati in condizioni di combattimento in Ucraina. Secondo l’annuncio del Ministero della Difesa Nazionale, attualmente vengono prodotti 1.000 missili Buron all’anno.

Il sistema missilistico antiaereo portatile Piorun è un missile lanciato a spalla e guidato a infrarossi che combatte aerei, elicotteri e droni.

Il Pioruns viene prodotto nello stabilimento Mesko a Skarżysko-Kamienna.