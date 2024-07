La dottoressa Olga Malinkiewicz è stata la prima inventore polacca a vincere l’European Inventor Award. Le celle di perovskite sono il futuro del fotovoltaico!

La dottoressa Olga Malinkiewicz co-fondatrice e CTO di Saule Technologies, con il suo team in questa categoria Piccole e medie imprese (Piccole e medie imprese).

co-fondatrice e CTO di Saule Technologies, con il suo team in questa categoria Piccole e medie imprese (Piccole e medie imprese). Ha sconfitto i concorrenti finlandesi e francesi grazie alla sua “tecnologia solare che utilizza celle solari in perovskite economiche ed ecologiche” – come scritto nella motivazione della sentenza.

Un fisico polacco ha inventato un metodo per produrre cellule di perovskite. Funzionano meglio nel fotovoltaico che nelle celle al silicio!

Olga Malinkiewicz ha inventato un metodo per produrre celle solari in perovskite stampata e Saule Technologies, con sede a Wrocław, è stata la prima al mondo a iniziare a produrle. Le perovskiti sono un gruppo di minerali caratterizzati da una struttura cristallina cubica. Il nome del gruppo deriva dal minerale naturale perovskite, il titanato di calcio (CaTiO3). Questo minerale prende il nome da Lev Perovsky, un geologo russo del XIX secolo. Considerate da molti esperti il ​​futuro del fotovoltaico, le celle in perovskite sono più leggere, più efficienti ed economiche rispetto alle celle in silicio attualmente in uso.

Chi è Olga Malinkiewicz?

Olga Malinkiewicz ha conseguito la laurea presso la Facoltà di Fisica dell’Università di Varsavia e il master presso l’Università Politecnica della Catalogna a Barcellona. Durante i suoi studi, ha iniziato un lavoro di ricerca, prima presso l’Istituto ICFO in Spagna, poi presso l’Università di Valencia, dove ha difeso il suo dottorato nel 2017.

Il suo più grande risultato è lo sviluppo di una tecnologia che consente di utilizzare le perovskiti su substrati flessibili come i film in PET. Nel 2014 ha fondato Saule Technologies, che ha introdotto le prime perovskiti stampate al mondo ed è ancora in crescita.

Che cos’è il Premio Inventore Europeo?

L’European Inventor Award è un premio assegnato ogni anno dal 2006 dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Questo premio premia scienziati e ingegneri le cui invenzioni supportano lo sviluppo della tecnologia e migliorano significativamente la qualità della vita.

La cerimonia di premiazione di quest’anno si è tenuta presso il Mediterranean Convention Centre a La Valletta, Malta.

Scienza, divertimento e musica al Centro per la Divulgazione della Scienza e dell’Innovazione dell’Università di Warmia e Masuria Cortosfera Sviluppiamo il nostro sito web visualizzando annunci pubblicitari. Bloccando gli annunci, ci impedisci di creare contenuti di valore. Disabilita AdBlock e aggiorna la pagina.





Quiz sulla conoscenza della Polonia. Queste cose le abbiamo imparate a scuola

Domanda 1 di 10 Qual è il fiume più lungo in Polonia? il prossimo



Riceve lettere con desideri di morte. Una donna di Bydgoszcz divenne nemica quando…

Ascolta su Spreaker.