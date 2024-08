“La discussione di oggi.” Conflitto di genere nello sport. L’attivista Maja Heiban ha lasciato lo studio

Il tema della conversazione di lunedì di Agnieszka Gozdyra con i suoi ospiti è stato il genere nello sport, che ha suscitato grandi emozioni durante i Giochi Olimpici di Parigi. La controversia più grande è stata causata dal pugile algerino Iman Khalif, accusato di essere biologicamente maschio e di non dover competere nelle competizioni femminili.

Anche l’ultimo avversario di Julia Zeremeta, il taiwanese Lin Yu-ting, ha suscitato scalpore simile. Un anno fa non le era permesso competere a causa degli alti livelli di testosterone. Nonostante ciò, il Comitato Olimpico Internazionale le ha permesso di competere contro donne durante i Giochi.

Caldo nello studio “Discussioni di oggi”.

Questo problema è stato discusso dagli ospiti di “Debata Dnia” su Polsat News – Maja Heiban (attivista, pubblicista, persona transgender) e Kaya Szoleczewska (blogger, pubblicista).

Entrambe le donne furono d’accordo Lo sport dovrebbe essere giustoMa differivano nel modo di capirlo.

Maja Heiban ha provato a dire che le differenze sono sempre esistite, e continueranno ad esistere, anche tra persone il cui genere non è messo in discussione. Ha anche sottolineato che lo sport stesso sta cambiando e si sta evolvendo, e quindi alcune questioni rimarranno sempre tradizionali.

Kaya Szulczewska, a sua volta, ne ha parlato Il Comitato Olimpico Internazionale ha da tempo abbandonato i test di genereCiò suggerisce che sia stato influenzato dalla politica e dalla “pressione transitoria degli attivisti”, mentre le federazioni sportive continuano a condurre tali test.

– Credo che queste persone dovrebbero essere accettate, ma non a scapito dei diritti delle donne – ha detto, sottolineando che non si può negare che il testosterone sia un ormone anabolico.

Polemica sulle pari opportunità nello sport

Quando Agnieszka Gozdyra ha sottolineato che se le regole fossero state più chiare, sarebbero state vantaggiose anche per le persone intersessuali, Maja Heban ha tirato fuori un foglio di carta con le voci di Szulczewska dai social media, spiegando che non avrebbe discusso con lei perché lo aveva fatto. Mi sono sentito insultato.

– Dato che rappresento la comunità LGBT+, ci chiedevamo come prepararci per questa conversazione. Non discutiamo delle persone che ci combattono per molti anni – annunciò.

– Non è che le persone trans stiano cinicamente cambiando il loro genere per rovinare lo sport. Ha aggiunto (…) Ciò che danneggia queste persone è la propaganda e la disinformazione.

Dopo questa affermazione, Heiban Voleva lasciare lo studioMa gli è stato chiesto di restare. L’atmosfera è diventata sempre più tesa e l’attivista ha iniziato a rimproverare Szulczewska con l’accusa di prendersi gioco delle persone transgender che tentano il suicidio.

– Sono venuto qui per dimostrare. Questa è una voce per i media. I media dovrebbero sapere che sono finiti i tempi in cui le persone LGBT venivano trattate come supplicanti, ha detto un attivista per i diritti dei gay.

Maja Heiban ha lasciato lo studio

Parlando del genere nello sport, Maja Heiban ha affermato che ci sono molte bugie e disinformazione su questo argomento. Ha detto: Ho una ricerca che mostra che non ci sono differenze nello sport tra donne e uomini.

Ha aggiunto: – Le persone note per mentire e diffondere informazioni fuorvianti non sono coinvolte nel dibattito.

Kaya Szulczewska si è poi fatta avanti e ha affermato che “esiste una battaglia nel mondo per ridefinire il genere”. Ha detto: in Spagna, Germania, Malta e in molti stati degli Stati Uniti c’è una situazione in cui puoi cambiare il tuo genere in base alla dichiarazione, non alla diagnosi.

Tuttavia, Heiban ha interrotto le parole dell’attivista Ha reagito impulsivamente e ha lasciato lo studio. All’intervistatore di Agnieszka Gozdyra è stato chiesto di tornare e discutere gli argomenti. Sfortunatamente, ciò non è avvenuto.

Agneška Guzdera: Non dovevi andartene

Dopo la fine del programma, i netizen hanno commentato la questione dell’uscita di Maja Heiban dallo studio. La stessa attivista ha pubblicato un post sul blog di X in cui ringrazia per l’invito, pur essendo allo stesso tempo espressiva. Mi dispiace che sia dovuta andare via. Ha anche affermato che sarebbe stata felice di parlare “in circostanze normali”.

“No, non dovevi andartene e gli spettatori avevano la stessa opinione, basta leggere qui.” C’erano più di 20 minuti di discussioni sulla percezione del genere nello sport. Invece hai organizzato una manifestazione e hai perso l’occasione di presentare la tua posizione– ha risposto il conduttore del “Dibattito di oggi”.

No, non dovevi andartene, @HebanMaja Gli spettatori hanno la stessa opinione, basta leggere qui. Ci sono stati più di 20 minuti per condividere argomenti riguardanti la percezione del genere nello sport. Invece hai organizzato una manifestazione e hai perso l’occasione di presentare la tua posizione. https://t.co/xYgoeMKc91 – Anishka Gozdyra (@AGozdyra) 12 agosto 2024

“Tutti hanno visto cosa è successo. Non entrerò in una discussione con Maja Heiban sulla sua uscita dal dibattito di oggi, perché sarebbe una conversazione fuori tema. È stato un momento per scambiare argomenti sul genere nello sport nel programma. Al che l’invito è stato accettato”, ha aggiunto Agnieszka Gozdyra nell’articolo successivo.

Tutti hanno visto com’era. Non entrerò in alcuna ulteriore discussione con te @HebanMaja Di lei che esce con lei #discussioniPerché sarebbe una conversazione fuori tema. Il momento per condividere argomenti sul genere nello sport è stato il programma per il quale è stato accettato l’invito. – Anishka Gozdyra (@AGozdyra) 12 agosto 2024

