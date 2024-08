La conoscenza degli antichi mestieri tornerà a Jelenia Gora?

Foto: Piotr Slawinski

Nel frattempo si stanno costruendo centri simili, ma nei nostri vicini della Repubblica ceca. Come dice Gabriel Jaczewski, un appassionato di antichi mestieri, i cechi hanno trovato i soldi per questo:

“È stato creato un programma per riabilitare i disoccupati verso il rinnovamento dell’artigianato, e questo includeva non solo la tessitura, ma anche, ad esempio, il fabbro artistico e l’artigianato legato alla conservazione delle antichità. Si tratta di soldi provenienti dalle agenzie per il lavoro, e sono semplicemente corsi di qualificazione in cui solitamente si ottengono certificati professionali“.

A Jelenia Gora esiste un luogo ideale per creare un centro educativo nelle case rurali, che non è ancora stato utilizzato, afferma Jacek Jakubik di Dwór Czarne:

“Queste strutture circostanti contengono diverse migliaia di metri quadrati di spazio utilizzabile e sappiamo cosa è necessario fare lì. Beh, l’idea è fantastica: un centro artigianale. Nello specifico, il Centro per la protezione e il mantenimento delle tradizioni artigianali nella regione europea di Nissa“.

Abbiamo bisogno di muratori, fabbri, tessitori e tappezzieri che conoscano le tecniche antiche. Non ci sono quasi più posti dove imparare queste professioni, ma c’è una domanda per loro. Dopo questi corsi potrai diventare assistente custode o artigiano certificato.