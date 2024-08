La Bielorussia, la colonia penale di Gomel, maltratta le detenute

I dipendenti della colonia penale di Gomel non consegnano lettere alla nota oppositrice bielorussa Maria Kalesnikava dall’ottobre dello scorso anno. Glielo hanno tagliato davanti – così ha scritto il portale bielorusso indipendente Nowy Czas. Parla anche dei maltrattamenti subiti da altre donne detenute lì.

Novy Chias, citando le proprie fonti, ha scritto che un noto dissidente imprigionato nella colonia n. 4 di Gomel ha subito abusi in vari modi da parte del personale della colonia penale. “Kalisnikawa una volta ha chiesto aiuto medico, ma i paramedici non hanno potuto vederla per molto tempo”, ha riferito un portale indipendente.