Klimala andrà in Belgio? “Lo standard ha ruotato di 180 gradi.”

Patrick Klimala andrà allo Standard Liegi? Anche se il trasferimento sembrava prossimo al completamento, ora era in discussione. Tra le altre cose, a causa delle reazioni dei fan sui social media.

Il Klimala ha vissuto mesi disastrosi con i colori dell’Olsk. Anche se la squadra di Wrocław ha vinto il secondo titolo nazionale, l’attaccante è stato più un ostacolo che un aiuto, registrando diverse prestazioni disperate in primavera. Pertanto è stata una sorpresa l’informazione fornita da Tomasz Wodarczyk dal sito “Meczyki” secondo cui lo Standard Liegi è interessato al giocatore 25enne. È raro che un giocatore dell’Extraklassa ottenga la promozione dopo una corsa disastrosa e si trasferisca in un campionato molto più forte.

Tuttavia ieri il giornalista belga Sacha Tavoleri ha confermato che i colloqui tra Klimala – Śląsk – Standard sono già in corso. Anche se Tavoleri ha sottolineato che non tutti gli attivisti di Liegi sono favorevoli al trasferimento dell’attaccante polacco. Si dice che Laurent Daphnay, il capo dello scouting, abbia spinto forte per ingaggiare il Klimala.



Il potenziale passaggio del polacco alla Lega belga ha chiaramente suscitato molto scalpore sui social media. I tifosi dell’Olsk hanno iniziato a festeggiare l’imminente separazione dal Klimala, mentre i tifosi dello Standard scuotevano la testa mentre guardavano altri clip delle esibizioni dell’ex giocatore dell’Hapoel Be’er Sheva. Si scopre che il malcontento dei tifosi belgi (e lo scherno dei tifosi polacchi) potrebbero impedire il trasferimento.

❌🇵🇱🔴 Erano sopraffatti dai dubbi sull’accordo.

⤵️ Come abbiamo spiegato ieri, c’era una chiara opposizione all’interno del club nei confronti di Patrick Klimala e, in seguito alla reazione dei tifosi sui social media, #standard Si voltò.

🙅🏻‍♂️ Non è vero dire questo #RSCL Non è mai stato… https://t.co/7G6jZj80kF pic.twitter.com/Grtz4Gej5l -Sasha Tavolieri (@SashaTavolieri) 21 luglio 2024

– Nel caso Klimala lo standard è ruotato di 180 gradi – Salvalo oggi Sasha Tavoleri.

Leggi di più su di noi:

Foto: fotopica