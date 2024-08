Katarzyna Niyadouma ha vinto il Tour de France. I politici si congratulano

Domenica Katarzyna Newiadoma La donna ha vinto Giro di Francia Chiudendo il traguardo dell’Alpe d’Huez al quarto posto. Nonostante la superiorità negli ultimi metri della corsa sulla francese Evita Muzić, è riuscita a raggiungere questo obiettivo Quattro secondi di vantaggio.

Katarzyna Niyadouma ha vinto il Tour de France

Le persone più importanti del paese commentano il successo delle donne polacche sui social media.

“Katarzyna Niwiadoma ha vinto il Tour de France femminile. Un grande successo per la nostra competizione e per il ciclismo polacco. Grazie per questo! Un risultato sportivo eccezionale E una bella prestazione nella tappa finale della corsa sulle Alpi!” – ha scritto sulla piattaforma X Il presidente Andrzej Duda.

Allo stesso tempo ha commentato la vittoria dell’atleta Il primo ministro Donald Tusk: “Kasia Niyadoma vince il Tour de France! Questo è uno dei più grandi successi dello sport polacco. “Sfortuna alle Olimpiadi, ora un po’ di fortuna, ma soprattutto bravura.”

Il ministro dello Sport ha anche scritto: “Dopo una battaglia straordinaria, Katarzyna Niyoyadoma ha vinto il Tour de France femminile. Grande felicità e grandi congratulazioni”. Slavomir Nitras.

Poco dopo la vittoria, Nyoyadoma ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese L’Equipe.

– Questo successo sarebbe impossibile senza il sostegno della Federazione ciclistica polacca. Senza il suo sostegno quando ho iniziato, non sarei qui oggi – mi ha ringraziato.

Il grande successo della Polonia sarà rafforzato da un grande premio garantito dall’organizzatore. Il montepremi ammonta a 250.000 euro, suddivisi tra squadre e concorrenti in base ai risultati individuali, come vittorie di tappa o ottenimento di premi specifici. Andrà comunque al vincitore della classifica generale Il premio è di 50mila euro.

