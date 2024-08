Katarzyna Niyadoma a RMF FM: Tutto questo non mi è ancora arrivato

Domenica ha vinto il Tour de France femminile in grande stile e dopo emozioni incredibili. Adesso ammette di non riuscire ancora a descrivere l’intera gamma di emozioni emerse nelle ultime ore. Katarzyna Niyadoma ha raccontato al giornalista della RMF FM Patrick Cerwanski come si è sentita sulla strada verso la tappa finale e quale sostegno le ha dato suo marito, che in passato è stato anche lui un ciclista.









Katarzyna Newiadoma

/Giuliano De Rosa/AFP /Notizie dall’Oriente



Katarzyna Newiadoma ha vinto la gara di otto giorni, Superare di 4 secondi il concorrente più pericoloso della classifica generale. Questo periodo di tempo ha determinato i risultati della gara durante la quale i concorrenti hanno trascorso più di 24 ore sulle loro biciclette. Lo ha ammesso lo sconosciuto Lo sport ha compensato ciò che le è stato tolto un anno fa.

Ero molto felice perché l’anno scorso avevo perso il secondo posto al Tour per frazioni di secondo. Ero dall’altra parte. Ho perso praticamente per niente. Questa volta ha funzionato. Sono felice che questa piccola differenza di fuso orario abbia funzionato a mio favore – ha detto il nostro ciclista. Nel 2023 il polacco si è dovuto accontentare di vincere la classifica della montagna. questa volta Ha raggiunto il traguardo con la maglia gialla e ha vinto l’intera gara. In questo momento, non comprende appieno quanto ha ottenuto.

Tutto questo ancora non mi rendo conto. Ieri c’è stata un’enorme oscillazione di umori diversi. Ho provato tante emozioni e sentimenti diversi. Subito dopo l’arrivo conferenza stampa, controllo antidoping, podio. C’erano così tanti posti in cui dovevo andare. Mi sembra che questo caos non sia ancora finito – Ha detto Niewiadoma in un’intervista a RMF FM. Quando tornerò a casa, mi siederò e realizzerò ciò che io e la squadra abbiamo ottenuto – ha aggiunto.

Włoszczowska su Niewiadoma: la sua forza mentale è impressionante







Katarzyna Newiadoma

/Giuliano De Rosa/AFP /Notizie dall’Oriente



Era la tappa finale del Tour de France di quest’anno Molto difficile ed impegnativo. Ha portato anche grandi emozioni. Durante la lunga salita al Col du Glandon ho deciso di attaccare Il rivale più pericoloso di Niewiadoma: l’olandese Demi Wohlring. Al Qutbiya ha ammesso che la sua rivale aveva scelto il momento perfetto.

Quando mi ha aggredito ho avuto una grossa crisi. Stavamo già salendo da più di un’ora verso il Col du Glandon. Non mi importava della corretta alimentazione e sentivo che il mio corpo si stava lentamente spegnendo – Ha riferito Nyoyadoma. Una volta arrivati ​​in cima, ho potuto riposarmi un po’ durante la discesa e reidratarmi un po’. Ho mangiato tutti i gel che avevo in tasca. Mi sentivo come se stessi ricominciando a pedalare, che la mia energia stesse tornando e che avessi la forza di dare il massimo durante la salita finale. – Descrizione dell’interlocutore Patrick Serwanski.

Il piano è stato implementato con successo. Tutto è stato deciso dai 14 chilometri La leggendaria salita dell’Alpe d’Huez. L’ignoto stava lentamente recuperando le perdite. Nell’ultimo chilometro, ha raccolto le ultime energie. Questo alla fine gli ha dato un vantaggio di quattro secondi nella classifica generale.

In fondo alla salita finale, sapevo che dovevo dare il massimo. È stata una battaglia enorme e brutale che non dimenticherò mai. Non ho mai sofferto così tanto sulla moto come in questa tappa – ha detto il vincitore del Tour de France a RMF FM. Ho ancora un grande sostegno da parte dell’ammiraglia e il sostegno dei miei cari che erano su quella montagna. Ho lottato, pensando che avrei potuto tenermi questa maglietta – Mi sono ricordato.









Nella foto Katarzyna Niyadoma. Dal 2023

/Leszek Szymanski /Partito d’Azione Popolare



Come al solito, le donne polacche possono contare sui loro mariti. L’americano Taylor Finney è un ex ciclista. I suoi successi includono medaglie ai Campionati mondiali di ciclismo su pista e una vittoria di tappa al Giro di Bologna. È stato anche vicecampione del mondo nella cronometro individuale. Ha concluso la sua carriera professionale da qualche anno e si è dedicato, tra le altre cose, a: colorare. Conosce a fondo il mondo del ciclismo. Capisce lo sport, grazie per questo È un sostegno inestimabile per Katarzyna Niewiadoma.

Mi ha un effetto molto positivo. Mio marito ha una buona visione di cosa siano le corse e dei sentimenti ad esse associati. Sa come calmarmi e prepararmi per la partenza. Soprattutto mentalmente. Dopo i Giochi, quando sono tornato a casa, ero devastato dal fatto di non poter competere per le medaglie a causa dell’incidente. È stato un momento molto difficile, ma è stato mio marito ad aiutarmi a trovare la motivazione per allenarmi e prepararmi bene per il Tour de France. – ha detto il nostro concorrente.









Katarzyna Niyadoma e suo marito Taylor Phinney

/Giuliano De Rosa/AFP /Notizie dall’Oriente



A volte, come atleti, ci limitiamo a piccole prospettive. Quando qualcosa va storto, è difficile per noi aprire gli occhi sul mondo intero. Avere qualcuno vicino al tuo cuore che capisce l’esercizio fisico, gli sbalzi d’umore e lo sforzo è un supporto davvero meraviglioso. Negli ultimi due chilometri mi ha corso accanto, mi ha tifato e mi ha sostenuto. Ero così stanco che non sono riuscito a registrarmi affatto. Sostengo sempre che senza di lui non sarei arrivato da nessuna parte – Nyoyadoma ha riassunto.