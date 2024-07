Kacper Kozłowski è vicino ad un trasferimento inaspettato

Kacper Kozłowski nell’ambito del trasferimento definitivo sta per trasferirsi dal Brighton al Gaziantep – riferisce Fabrizio Romano. Per il polacco è già arrivata un’offerta ufficiale e si stanno definendo i dettagli della trattativa.

Kacper Kozłowski è tornato al Brighton dopo essere stato ceduto in prestito al Vitesse. Uno dei più giovani arrivi nella storia dell’Europeo si è allenato anche in prima squadra, ma sembra che non abbia convinto abbastanza lo staff tecnico per restare al Falmer Stadium. Dovrebbe cambiare colore presto, perché secondo le notizie Fabrizio Romano ha ricevuto un’offerta dal Gaziantep FC.

Secondo quanto accertato da un noto giornalista, gli inglesi non sono rimasti indifferenti di fronte a questa possibilità e stanno cercando di stabilire condizioni adeguate per la transazione con l’imprenditore. È molto probabile che l’ex giocatore del Pogo Stettino lasci le isole britanniche e si trasferisca definitivamente sul Bosforo. Tuttavia, al momento, non si conoscono i possibili dettagli dello spostamento che coinvolge il polo.

Negli ultimi anni, il ventenne è stato considerato uno dei più grandi talenti della Polonia. Per questo motivo ha esordito con la Nazionale polacca da adolescente e Paulo Sousa lo ha poi portato a Euro 2020. C’è stato molto clamore intorno al centrocampista ed è stato trasferito al Brighton per una cifra record di 11 milioni di euro. . Lì, però, non è riuscito a mostrare tutto il suo potenziale.

Dal 2022 è stato ceduto in prestito all’Union Saint-Gilloise e due volte al Vitesse. Ora è il momento di una nuova sfida ed è molto probabile che proverà a ricostruire il club turco Gaziantep. La suddetta squadra ha concluso le ultime gare del campionato locale all’undicesimo posto.

La scorsa stagione, Kakper Kozlowski ha segnato un totale di 33 partite in Eredivisie, nelle quali ha segnato tre gol e fornito cinque assist. Il contratto è valido con l’attuale datore di lavoro fino al 30 giugno 2026.