Julia Sremeta ha risposto ad Andrzej Gołota. In breve e senza esitazione

Artur Jacques, Interia: Ho potuto sapere dal tuo allenatore della nazionale, Thomas Delac, come sono state la tua prima sera e notte nel villaggio dopo aver vinto la medaglia. Questi grandi sentimenti scorrevano davvero dentro di te?

Julia Zeremeta, pugile dei pesi piuma. – Sì, grandi sensazioni. A volte ero felice, a volte un po’ triste dopo aver perso la battaglia in finale, ma i miei sentimenti hanno iniziato lentamente a calmarsi. Per ora sono contento del risultato, mi sono dimenticato di questa lotta e mi sono concentrato sul qui e ora. Sono molto felice di aver avuto l’onore di portare la bandiera alla fine dei Giochi (ne abbiamo parlato domenica poco prima della cerimonia, ndr).

C’è stato un messaggio, una telefonata o un SMS che ti ha svegliato e ti ha aiutato a capire che non c’era motivo di disperare, perché avevi raggiunto un successo straordinario?

-Onestamente non ho ancora risposto quasi a nessuno. Ce ne sono tanti, tutti questi messaggi. Nel complesso, sono molto felice che questo sia il modo in cui sono visto e quello che è successo qui. Mi sento molto felice.

Nel Villaggio Olimpico, quando i Giochi erano appena iniziati e la tua competizione non era ancora cominciata, mi raccontasti del tuo viaggio. La testardaggine e il fatto che sei un giocatore che ad un certo punto ha creduto che se non si fosse impegnata in allenamento avrebbe sovraperformato l’allenatore. Solo più tardi ti sei reso conto che così facendo avresti fatto più male a te stesso. Ad un certo punto, l’allenatore ha messo la tua collaborazione sul filo del rasoio?