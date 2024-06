Josefoslav. Un terribile incidente davanti alla scuola. Olivia morta, inchiesta sull’autista dell’autobus

– Mi sono subito fermato, ho guardato a destra, ho aperto la porta e ho sentito urla e pianti. C’erano due ragazze, una si teneva il viso, l’altra teneva il braccio dell’altra, entrambe piangevano – dice l’autista dell’autobus accusato di aver aggredito brutalmente la dodicenne Olivia a scuola. Czesław W. Innocente. Quasi un anno dopo la tragedia iniziò il suo processo.

Czeslaw W., che ora ha 70 anni, stava finendo il lavoro e presto sarebbe tornato al deposito in autobus. Conosceva bene il percorso, sapeva che lì vicino c’era una scuola elementare, che i bambini sarebbero partiti presto e che bisognava stare attenti. La procura però non ha avuto dubbi: l’imputato non è stato attento e ha aggredito duramente la ragazzina di 12 anni. Il processo del caso si è concluso entro la fine dell’anno. Il caso è ora all’udienza presso il tribunale distrettuale di Piaseczno.

Cosa ha detto l’autista dell’autobus in tribunale?

Non ha rallentato e non ha investito Olivia all’incrocio

Ricordiamo che Czeslaw W., autista di autobus con 40 anni di esperienza, è stato accusato di aver causato un incidente mortale a Józebosła vicino a Piażesnow. Secondo gli investigatori, il 70enne stava entrando in una rotatoria nei pressi di una scuola elementare quando non ha prestato attenzione, non è riuscito a rallentare e ha investito Olivia mentre attraversava un passaggio pedonale.

L'autista non è stato d'accordo con gli investigatori e si è dichiarato non colpevole. – Stavo guidando a una velocità molto bassa, non ho visto nessuno, le donne sono saltate fuori di lato, quasi sotto le mie ruote, ho frenato forte, loro sono saltate dal bordo destro dell'autobus – ha detto alla corte.

– Ad un certo punto mi batteva così forte il cuore che non potevo sopportarlo, per quanto ricordo sentivo solo i segnali, la polizia, i vigili del fuoco, sono peggiorato – ha aggiunto.

– Ti sei avvicinato al bambino – ha chiesto il giudice Gregors a Romanyuk.

– Ma non sono qualificato – rispose l’autista.

“Ho visto questi ragazzi volare per strada”

Il giudice ha letto le esperienze dell’imputato durante il procedimento preparatorio davanti al pubblico ministero. A quel tempo anche Czesław W. si dichiarò non colpevole.

– Quel giorno stavo guidando la L39. Il mio lavoro era finito, ho iniziato a Juliano vicino alla scuola alle 5.20 e sono arrivato lì alle 12.40. La fermata è a 20 metri dalla rotonda e la guida è lenta a causa del limite di velocità. Le strisce pedonali sono così lunghe che ho visto questi ragazzi correre per strada. Ha testimoniato che stavo guidando lentamente quando all’improvviso ho sentito un forte rumore di colpi.

– Mi sono subito fermato, ho guardato a destra, ho aperto la porta e ho sentito urla e pianti. C’erano due donne, una si teneva il viso, l’altra le teneva la mano, entrambe piangevano. Ho chiesto cosa fosse successo e la gente ha urlato. Una delle ragazze si è seduta e l’altra ha iniziato a trascinarla dietro l’autobus, e le loro madri sono arrivate e l’hanno messa sulla schiena insieme a qualcuno seduto prima e hanno iniziato a farle la respirazione artificiale, ha aggiunto.

Ha guidato per un breve tratto, ha informato il suo datore di lavoro e ha aspettato i servizi. – Ero molto nervoso. Quando è arrivata la mia manager, è stata avvicinata da una signora che stava andando a prendere suo nipote a scuola e l'ho sentita dire: "Non è colpa dell'autista, sono i bambini che corrono nella rotonda", ha detto.

– Non sono cieco, ho guidato lentamente, devono essere degli stupidi. Voglio cercare testimoni dell’incidente perché sono sicuro che molte persone confermeranno quello che dico, ha detto.

Mordi e fuggi a Josebosla

“Nel mezzo di una rotonda, probabilmente no.”

Nella prossima udienza verranno ascoltati i testimoni. Inoltre, il caso tutelava la supervisione della città e della scuola. Mostra come l’autista dell’autobus L39 entra nel mezzo della rotatoria e parzialmente nella corsia opposta – poi, girando a sinistra, investe una donna che attraversa il pedone.

– Quando viaggi in autobus, guidi in mezzo alla rotatoria o sulla strada come dovresti? – ha chiesto il giudice Grzegorz Romaniuk durante il processo.

– Nel mezzo della rotonda probabilmente no – ha però negato l’imputato.

Il giudice ha poi consegnato all’imputato le stampe della sezione di osservazione. Il 70enne deve essere valutato per vedere se l’autobus che sta guidando è presente in quelle foto. Lo aveva riconosciuto in alcune foto, in altre no, e di altre non ne era sicuro.

– Se tu fossi qui la parte lesa, cosa le diresti – volle sapere il giudice.

– Mi dispiace per tutta la famiglia – ha detto l’imputato.

La prossima udienza è prevista per settembre.