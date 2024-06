Jacob Zhemchuk, ex fotografo presidenziale, Fondazione Nauka to Loop, Tomasz Ruzek, Educazione dei bambini

Jakob Zemčuk, Uno dei fotografi polacchi più famosi ha deciso di utilizzare le sue capacità di reporter e la passione per la narrazione per sostenere l’editoria scientifica. Alla fondazione creerà, tra le altre cose: rapporti che mostreranno gli scienziati polacchi e i loro risultati e insegnerà ai bambini e agli adolescenti come raccontare storie interessanti. Szymczuk è diventato anche presidente della giuria del concorso fotografico “Sport To Lub”.





Jakub Zhemchuk è un fotografo polacco, noto principalmente per le sue fotografie delle proteste Euromaidan in Ucraina nel 2014. Per il suo lavoro in Ucraina, ha vinto i premi “Foto dell’anno 2014”, “Foto del decennio” e “Foto del 20° anniversario”. ” del Grand Press Photo Contest e del Premio Ryszard Kapuczynski dell’Agenzia di stampa polacca. . Fino a maggio 2024 ha lavorato come fotografo ufficiale del Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda. In precedenza era associato a “Gość Niedzielny”.

Jacob Zhemchuk alla Fondazione Dr. Thomas Ruzek

– Sono felice di unirmi alla Naoka Foundation. Mi piace e uso le mie capacità per migliorare l’apprendimento. Credo che la capacità di mostrare la realtà artificialmente possa essere un potente strumento educativo e spero che il mio lavoro possa ispirare altri a scoprire la bellezza e l’importanza della scienza – Commenti di Jakub Shimchuk.

La conoscenza, l’esperienza e la passione di Cuba ci aiuteranno sicuramente a realizzare la nostra missione di diffondere la scienza e ispirare le persone a esplorarla. Vi invito a seguire la Science Foundation. Mi piace questo sui social media, dove appariranno più storie scientifiche – aggiunge il dottor Tomasz Ruzek, fondatore della fondazione.