Izabela Barcicek è scomparsa sulla A4. Un detective coinvolto nel caso: una verità potrebbe sorprendere

Izabela Barcicek è scomparsa venerdì 9 agosto di quest’anno. In circostanze misteriose. La ragazza era andata a trovare suo padre in ospedale. OK Tempo. Alle 19:40 ha informato la sua famiglia che la sua macchina era in panne. L’auto è stata ritrovata sul ciglio della strada, con all’interno il telefono del 35enne. La donna è scomparsa con i documenti.

“Nessuno scompare senza lasciare traccia”

Un’agenzia investigativa di Breslavia è alla ricerca di Izabela Barczyk. Oltre al 35enne di Bolesławiec, gli investigatori stanno cercando anche Tadeusz Gaik, scomparso un anno e mezzo fa. Nel caso della ragazza, l’ufficio sta aspettando pazientemente i risultati della polizia.

— Al momento, la nostra assistenza si limita alla pubblicazione di annunci su portali, siti web e alla fornitura di suggerimenti su ciò su cui le famiglie dovrebbero concentrarsi. Questi includono: Mettere in sicurezza telecamere di sorveglianza specifiche utili per localizzare le persone scomparse. Ora, mentre la polizia sta intervenendo, non stiamo facendo nulla e aspettiamo che la situazione si sviluppi. Non vogliamo interferire nelle attività in corso – dice Tomasz Szewc dell’ufficio investigativo in un’intervista a Onet.

I funzionari non hanno voluto commentare finora l’azione della polizia. Ammette che per le perquisizioni autostradali vengono chiamati i cani della questura, che sono tra i migliori del Paese. I cani non odorano.

– Nessuno scompare senza lasciare traccia, quindi penso che ci siano sicuramente delle tracce. Se il caso non viene portato avanti entro una settimana, si può intervenireCioè, inizia tu stesso la ricerca – aggiunge il detective Szewc.

Rapimento o nuova vita?

Secondo il nostro interlocutore esistono due soluzioni a questo misterioso enigma.

– Per l’indagine non posso dire tutto quello che so. Secondo me sono importanti due ipotesi: è stata rapita su questa autostrada oppure è salita volontariamente sull’auto di qualcun altro ed è andata via.Per iniziare una nuova vita – dice il detective Tomasz Szewc a Onet.

Secondo l’investigatore, il corpo sarebbe già stato ritrovato se un evento tragico fosse avvenuto nel raggio di diversi chilometri.

– Potrebbe sorprendere che sia passata un’ora dal momento in cui l’auto ha avuto un guasto in autostrada all’ultima chiamata della signora Isabella. Al momento non ha chiamato i soccorsi stradali. Scusa, cosa ha fatto per un’ora con un’auto in panne? Forse aspettava qualcuno, analizza il nostro interlocutore.

Vale la pena portare l’auto di una persona scomparsa?

Come ha scoperto “Fact”, l’auto di Izabela Barcicek era una Skoda Citygo biancaTrovato al 78esimo chilometro dell’autostrada A4 vicino al villaggio di Kwiatów, non era rotto. Si è appreso che sono stati gli amici del padre della ragazza, arrivati ​​sul posto prima che la polizia mettesse in moto il veicolo e se ne fossero andati.

Se la polizia fosse stata sul posto, quasi sicuramente l’auto sarebbe stata messa al sicuro nel parcheggio della polizia per ulteriori indagini. Tuttavia, ciò non è avvenuto.

– Quando la polizia è arrivata sul posto, gli amici inviati dal padre della ragazza hanno avviato l’auto e se ne sono andati. Ciò non sarebbe stato possibile se la polizia fosse arrivata prima. L’auto dovrebbe essere portata al parcheggio della polizia con un carro attrezzi e messa in sicurezza per l’ispezione – ha detto l’Asp in un’intervista a “Fakt”. dipendenti. Lukasz Dutkowiak della polizia della Bassa Slesia.

L’auto verrà messa in sicurezza dalle forze dell’ordine e consegnata ad un esperto che ne valuterà le condizioni tecniche e verificherà eventuali malfunzionamenti.

Cerca l’autostrada

Sabato 17 agosto la polizia ha effettuato un intervento sull’autostrada A4 dove è stata ritrovata l’auto di Isabella. Il traffico è stato bloccato per un breve periodo in entrambe le direzioni per portare in strada il cane antidroga.

– La ricerca della donna scomparsa è stata effettuata su un tratto dell’autostrada A4 vicino a Boleslavík. Gli agenti di polizia della divisione locale della sede distrettuale di Bolesławiec e gli agenti della sede provinciale di Wrocław sono coinvolti quotidianamente nella ricerca e nell’identificazione delle persone scomparse. Confermiamo anche che in queste operazioni sono stati utilizzati cani da localizzazione, ha detto a Onet Lukasz Dutkowiak, portavoce del comandante provinciale della polizia di Wrocław.

Purtroppo né il cane da localizzazione presente al momento della scomparsa né il cane portato appositamente dalla Questura hanno seguito le tracce della persona scomparsa.

