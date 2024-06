Italia. Un palo è stato colpito in strada. La polizia sta cercando i colpevoli

Secondo i media italiani, tutto è iniziato con una lite sulla strada nel comune di Fiumicino, in provincia di Roma. Ne è nata una discussione tra Dhruva e sua moglie e gli occupanti di un’altra macchina: una Fiat Panda bianca.

L’agenzia di stampa italiana ANSA ha riferito che l’uomo di 52 anni ferito ha descritto che mentre stavano guidando, tre persone – due uomini e una donna – hanno iniziato a inseguirli. Dai la caccia Via del Fontanile di Mezzaluna a Fumicino, durata 10 minuti.

I colpevoli sono scappati verso il maledetto. Sono in corso le ricerche dei fuggitivi che potrebbero essere passanti. Si prevede che i servizi li ripristineranno nelle prossime ore Record di monitoraggio C’è anche la possibilità che vengano diffuse le foto degli aggressori.

Il palo ferito fu portato via Clinica Gemelli di Roma. La condizione dell’uomo è così descritta PesanteMa la sua vita non era in pericolo. I resoconti dei media suggeriscono che molto probabilmente passerà Attività.