Italia – Turchia. IO Paris 2024 Semifinali Live Streaming e Risultati in Diretta, Pallavolo

È il momento dei risultati più importanti del torneo di pallavolo di Parigi. Le squadre femminili di Italia e Turchia si scontrano in semifinale. Chi avanzerà alla finale? Copertura in diretta e punteggio live della partita Italia – Türkiye su Polsatsport.pl.

La squadra turca ha mancato di poco le prime quattro del torneo. Melissa Vargas è la migliore in termini di falli, segnando 42 punti solo in questa partita. Il giocatore di pallavolo, che gioca abitualmente nel Fenerbahçe, ha portato la sua squadra in semifinale. Possono lottare anche per l’oro?

I campioni europei dello scorso anno gareggiano alle Olimpiadi solo per la terza volta; Il loro miglior risultato è stato ottenuto tre anni fa a Tokyo, dove furono eliminati ai quarti di finale e si classificarono 5-8.

Tuttavia, il successo sarà molto difficile. Gli italiani hanno giocato in modo quasi impeccabile contro i serbi, portandoli alla delusione e alle lacrime. Sarà emozionante lo scontro tra Paola Ekonu e Vargas.

