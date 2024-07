Italia. Spiagge. limitazioni. I turisti stranieri non lo sanno

Camminare o nuotare nell’oceano a volte è vietato dagli inquilini delle spiagge a pagamento. Si tratta però di un’attività illegale – ricorda l’Unione nazionale consumatori italiana. La maggior parte dei turisti stranieri non lo sanno.

L’accesso libero e senza restrizioni al mare è uno dei diritti fondamentali – sottolinea l’Unione nazionale dei consumatori. L’organizzazione rileva che alcuni locatari della spiaggia non permettono l’ingresso a chi vuole camminare fino alla riva o pagano un biglietto d’ingresso. Come notato, i gestori che fanno questo violano la legge vigente perché la spiaggia è un bene pubblico. Potrebbero essere applicati supplementi per l’uso degli ombrelloni, dei lettini o delle docce forniti.

Se ai dipendenti non è consentito scendere a terra, l’organizzazione consiglia di chiamare il maresciallo della città o la polizia.

Sedie e palla

In molte zone balneari italiane le spiagge recintate e a pagamento si estendono per chilometri e talvolta sono difficili da trovare, come vengono chiamate. Spiagge libere a pagamento.

Esistono norme anche per quanto riguarda le spiagge libere: non è possibile lasciare lì per molto tempo ombrellone, materassino o sdraio per prenotare un posto. La polizia ha il diritto di confiscare questi oggetti.

Prima di iniziare a giocare a calcio su una qualsiasi spiaggia – spiega l’Associazione nazionale consumatori – è importante verificare quali norme sono state introdotte dalle autorità locali in merito. Non esiste una normativa a livello nazionale che regola questa questione. Qualsiasi attrezzatura portata con sé, ad esempio l’attrezzatura da beach volley, deve essere rimossa immediatamente dopo la partita.

Cani sulla spiaggia

Non esiste una regolamentazione nazionale riguardante la presenza dei cani sulla spiaggia e la loro balneazione in mare, ma l’affittuario può vietarlo. Laddove non vi siano restrizioni evidenti, si applicano le regole generali, che richiedono principalmente che l’animale porti il ​​guinzaglio o la museruola. READ Stava sui pattini e ha visto un fossato lungo la strada. Orrore in Bassa Slesia

Una regola generale è che è vietato organizzare grandi picnic sulle spiagge, soprattutto quelli a pagamento. In alcune città è vietato fumare anche in spiaggia.