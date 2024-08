Italia. Registrazione degli arrivi turistici. Vengono introdotte restrizioni e restrizioni

Prima Giovedì è la festa di Ferragosto In Italia, nel momento di picco dei viaggi, gli enti locali di molte regioni hanno introdotto misure per ridurre gli effetti dell’overtourism. Tra queste ci sono i semafori per regolare il traffico nelle aree di osservazione, i limiti e le prenotazioni per l’accesso alle spiagge.

Quest’anno è classificato Registrazione degli arrivi turisticiSoprattutto dall’estero.

Italia. Restrizioni turistiche

Corsa estiva La vacanza in Italia inizia mercoledì, il giorno prima, e dura fino a domenica.

I media riportano diverse iniziative degli enti locali.

Una strategia è stata lanciata in varie forme, da Trento e le Cinque Terre al nord fino a Capri e la Sardegna al sud. Prevenire gli ingorghi, Regolazione della folla e degli arrivi turistici; Piccole città prese d’assalto da migliaia di persone, soprattutto d’estate, per il loro ambiente naturale e la qualità della vita dei residenti permanenti.

Le autorità di Firenze hanno deciso di limitare la manifestazione di massa all’assegnazione degli appartamenti nel centro storico. Affitto breve per turisti. A fine luglio il consiglio comunale ha adottato un nuovo regolamento in materia dopo che quello precedente dello scorso autunno era stato dichiarato invalido da un tribunale amministrativo per motivi procedurali.

In un parcheggio sulla storica Alta Via del Sale vicino Cuneo in Piemonte, a Semafori specialiPermette di fermarsi per un massimo di 20 minuti per scattare foto e godersi il panorama.

In Brasile, in Alto Adige, migliaia di persone affollano il lago, considerato la perla delle Dolomiti. Prenotazione ingresso digitale Sulla strada per farlo.

In alcune spiagge costiere il numero di persone presenti è basso. Si trova, tra gli altri, in Sardegna, ad esempio nel comune di Stintino Possono venire in spiaggia 1.500 persone. Puoi prenotare un posto tramite l’applicazione o sui siti web dei comuni.

Con la riapertura della famosa passeggiata romantica delle Cinque Terre, che collega i paesi di Riomaggiore e Manarola, è stato fissato un percorso: Possono entrare un centinaio di persone ogni quarto d’ora.

Sull’isola di Capri, travolta dall’afflusso di turisti La tariffa è stata aumentata due volte Per fermare la barca.

Valgono nel territorio di Napoli Limitazioni alle persone ammesse sulle spiagge libere. Misure simili sono state adottate a Sirolo, rinomata località balneare delle Marche.

