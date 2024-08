Italia. Problemi per i turisti. Sulla spiaggia si terrà una protesta

La protesta avverrà nel pieno delle festività natalizie, quando milioni di turisti italiani e stranieri trascorreranno il fine settimana in spiaggia. Diversi importanti sindacati hanno annunciato uno sciopero.

Secondo loro il governo non ha dato alcuna garanzia al settore per il futuro di migliaia di affittuari di spiagge che non sanno se le loro licenze verranno prolungate o se altri subentreranno.

La questione principale in questa controversia rimane la procedura di infrazione da loro avviata Commissione europea Verso l’Italia per non aver ancora bandito i bandi per le concessioni previste da una direttiva Ue.

Italia. Le spiagge rimarranno chiuse per due ore. “Una forma delicata di resistenza”

Ci sono divisioni tra i noleggiatori sull’iniziativa di venerdì, con le tre società che riuniscono i rappresentanti del settore che hanno annunciato di non sostenere l’apertura tardiva delle spiagge e di non aderire allo sciopero perché non vogliono che ciò accada. A scapito dei turisti. Inoltre, hanno definito la protesta una “vetrina”.

Scioperanti e non manifestanti sono scoppiati anche a Rimini, la capitale turistica dell’Emilia-Romagna, dove soggiornano decine di migliaia di turisti provenienti da molti paesi. Poli multipli.

Della protesta sono state informate le persone rimaste sulla costa. All’ingresso della spiaggia sono stati affissi manifesti che lo annunciavano. Gli altoparlanti vengono utilizzati anche per trasmettere notizie in mare.

“Sarà un colpo leggero“Lo organizziamo quando c’è ancora poca gente”, ha detto il pugliese Antonio Capaccione. Sciopero.

Basta con gli inquilini della spiaggia. Hanno annunciato scioperi in diverse spiagge italiane

Il tentativo di questa protesta è stato compiuto da M.P.I Il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli.

“Faccio un appello agli italiani: occupiamo pacificamente le spiagge con ombrelloni e teli, perché dobbiamo dire basta alla privatizzazione dei beni pubblici”, ha detto. Ha aggiunto: “Ci sono privilegi in questo paese che nessuno vuole infrangere”.

Bonelli ha osservato che il numero delle spiagge a pagamento in Italia è aumentato negli ultimi tempi o 26 per cento Attualmente ce ne sono più di 7.200” e il loro fatturato è quasi 10 miliardi di euro l’annoE a causa dei canoni molto bassi le casse statali ricevono solo 115 milioni di PLN”, ha affermato il vicecancelliere.